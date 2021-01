Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler elérhetőségét a Google és az Apple mellett az Amazon is letiltotta, utóbbi most részben újra elérhetővé tette a szolgáltatást weboldalát.","shortLead":"A Parler elérhetőségét a Google és az Apple mellett az Amazon is letiltotta, utóbbi most részben újra elérhetővé tette...","id":"20210119_parler_domain_amazon_elerhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54aec22-7e6a-4593-8dc6-83268827651d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_parler_domain_amazon_elerhetoseg","timestamp":"2021. január. 19. 14:03","title":"Újra elérhető a trumpisták kedvenc közösségi oldala, de használni nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint a kínaihoz hasonló, első generációs vakcinák esetében erősebbek a mellékhatások.","shortLead":"A virológus szerint a kínaihoz hasonló, első generációs vakcinák esetében erősebbek a mellékhatások.","id":"20210118_kinai_vakcina_jakab_ferenc_virologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ac3ae-e1b7-4ab2-937a-d26797d17f79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_kinai_vakcina_jakab_ferenc_virologus","timestamp":"2021. január. 18. 19:53","title":"Jakab Ferenc: Nem rossz a kínai vakcina, csak egy kicsit elavult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","shortLead":"Van élet a Nemzeti Együttműködés Rendszerén túl? A szerző pesszimista és optimista énje viaskodik.","id":"20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66aaeda-75e2-40e5-8ccc-0ff28377d743","keywords":null,"link":"/360/20210118_Revesz_Sandor_Ha_volna_onbeteljesito_optimizmus","timestamp":"2021. január. 18. 13:20","title":"Révész Sándor: Ha volna önbeteljesítő optimizmus…akkor jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","shortLead":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","id":"20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feecd0c-dd7b-45fa-b4ff-2aa2c2c69028","keywords":null,"link":"/elet/20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","timestamp":"2021. január. 18. 12:58","title":"A felfújt Trump-baba múzeumba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83643780-4434-4f34-ac8d-caeef8f658e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy pszichológiai kutatás szerint elképzelhető, hogy az emberek a környezetükben gyakran együtt előforduló vizuális információkat ahhoz hasonlóan dolgozzák fel, ahogy az elméleti matematikusok gondolkodnak a komplex matematikai fogalmakról.","shortLead":"Egy pszichológiai kutatás szerint elképzelhető, hogy az emberek a környezetükben gyakran együtt előforduló vizuális...","id":"20210118_absztrakt_matematikai_gondolkodas_mindennapi_targyfelismeres_hasonlosag_taf_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83643780-4434-4f34-ac8d-caeef8f658e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3b5469-7c59-4290-ac1e-ad85dc1207d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_absztrakt_matematikai_gondolkodas_mindennapi_targyfelismeres_hasonlosag_taf_hatas","timestamp":"2021. január. 18. 10:03","title":"CEU: Van egy igen komoly hasonlóság az elméleti matematikusok és ön között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is vállalnak.","shortLead":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is...","id":"20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e526ec-c785-405f-9f9f-5631594516a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","timestamp":"2021. január. 18. 11:27","title":"Szállítmányozási céget alapított Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság cáfolta Menczer Tamás külügyi államtitkár állításait is, aki szerint már 14 európai ország jelentkezett a kínai oltásért. Az EU-ban a Magyarországon a legalacsonyabb az oltakozási kedv, derül ki egy friss uniós felmérésből.\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság cáfolta Menczer Tamás külügyi államtitkár állításait is, aki szerint már 14 európai ország...","id":"20210119_eb_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b144dae-35b5-47bc-a9f6-0cf576b85942","keywords":null,"link":"/eurologus/20210119_eb_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:14","title":"Európai Bizottság: Az uniós tagállamok közül eddig csak Magyarország jelentkezett be a kínai vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Zöld-foki Köztársaság válogatottja koronavírus-fertőzések miatt nem tud egy csapatot kiállítani az Egyiptomban zajló világbajnokságon.","shortLead":"A Zöld-foki Köztársaság válogatottja koronavírus-fertőzések miatt nem tud egy csapatot kiállítani az Egyiptomban zajló...","id":"20210118_visszalepett_zold_foki_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0377bda5-5dc0-4c72-b4fe-ea5db4bd556b","keywords":null,"link":"/sport/20210118_visszalepett_zold_foki_valogatott","timestamp":"2021. január. 18. 15:50","title":"Kézilabda-vb: kiszállt a versenyből a magyarok csoportriválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]