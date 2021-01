Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad9ca55e-cfd0-44c4-98fb-01c719ae9b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületrész bontása közben kerültek elő az állatok, átköltöztették őket.","shortLead":"Az épületrész bontása közben kerültek elő az állatok, átköltöztették őket.","id":"20210119_denever_edeleny_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ca55e-cfd0-44c4-98fb-01c719ae9b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f1b38-96c8-4063-b133-03ae34a2d566","keywords":null,"link":"/elet/20210119_denever_edeleny_korhaz","timestamp":"2021. január. 19. 16:27","title":"Több száz denevér került elő az edelényi kórház kazánházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 19. 09:30","title":"Részvénypiaci változások a feltörekvő régiókban: ki a legjobb válságkezelő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3eaf00-b904-4324-97db-d7a6e3f986a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint kedden 61 tálcányi Pfizer-oltás érkezik az országba, a Modernát csaknem “eloltották” a hétvégén az idősotthonokban. A brit vírusvariáns miatt gyakrabban kell kezet mosni. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint kedden 61 tálcányi Pfizer-oltás érkezik az országba, a Modernát csaknem “eloltották”...","id":"20210118_muller_cecilia_oltas_koronavirus_mutacio_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb3eaf00-b904-4324-97db-d7a6e3f986a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d977f-b33e-4034-a2ed-46de849a7ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_muller_cecilia_oltas_koronavirus_mutacio_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 18. 12:30","title":"Müller Cecília: Számítanunk kell arra, hogy a brit variáns nagyobb mértékben fog fertőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","shortLead":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","id":"20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd180d99-a2d6-428b-b0ea-7929553e3787","keywords":null,"link":"/elet/20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","timestamp":"2021. január. 19. 20:38","title":"Hét megyében figyelmeztetnek ónos esőre a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5b5313-3e10-43a9-9bf9-4a1bf232028a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok funkcióval rendelkező elektromos fogkefék közt is igen különleges darabnak számít a Philips újdonsága.","shortLead":"A sok funkcióval rendelkező elektromos fogkefék közt is igen különleges darabnak számít a Philips újdonsága.","id":"20210119_philips_sonicare_9900_prestige_elektromos_fogkefe_ces_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5b5313-3e10-43a9-9bf9-4a1bf232028a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741ad843-9127-4c13-8aa6-c2a528b3472d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_philips_sonicare_9900_prestige_elektromos_fogkefe_ces_2021","timestamp":"2021. január. 19. 09:03","title":"Ez a fogkefe rásegít, ha úgy érzékeli, nem mossa rendesen a fogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"14 megyében az országos átlag alatti volt a nettó kereset 2019-ben a GKI szerint.","shortLead":"14 megyében az országos átlag alatti volt a nettó kereset 2019-ben a GKI szerint.","id":"20210119_netto_kereset_megyek_berek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22defbaf-2c07-4e34-85c1-65699905b1a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210119_netto_kereset_megyek_berek","timestamp":"2021. január. 19. 05:05","title":"A Budán élők átlagosan 110 ezer forinttal kerestek többet a pestieknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","shortLead":"A hamarosan visszatérő francia kisautó versenyváltozata a néhai Ferjáncz Attila miatt nálunk is sokak kedvence volt.","id":"20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b895f6-5c17-425e-ba67-0e00f569dff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e044132-005d-4270-9fb7-67002ae717db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Gyorsan_elkeszult_magyar_segitseggel_az_uj_Renault_5_Turbo","timestamp":"2021. január. 19. 15:12","title":"Magyar fantáziával máris itt az új Renault 5 Turbo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.

","shortLead":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.

","id":"20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed5b1b-6400-442a-bcc9-d4159313950a","keywords":null,"link":"/sport/20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","timestamp":"2021. január. 18. 10:13","title":"Török sztárcsapathoz igazol Szalai Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]