[{"available":true,"c_guid":"830f7fd8-fb2a-40aa-869d-cbb540896c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat férfival szemben emeltek vádat.","shortLead":"Hat férfival szemben emeltek vádat.","id":"20210125_hasis_amfetamin_automoso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=830f7fd8-fb2a-40aa-869d-cbb540896c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57549cba-bee2-4fe3-89ca-858dac194194","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_hasis_amfetamin_automoso","timestamp":"2021. január. 25. 10:54","title":"Automosónál árulták az amfetamint és a hasist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","shortLead":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","id":"20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceaab5e-cc2a-4fba-bf55-6664bbba7a33","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","timestamp":"2021. január. 25. 15:42","title":"Fegyverrel raboltak ki egy üzletet Székesfehérváron, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932ac6fa-f16a-4b8c-8179-cbbcf5a5e86c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan bolygórendszert fedeztek fel, amelynek hat planétájából öt furcsa ütemben járja körbe a központi csillagot. A felfedezésnek magyar szálai is vannak.","shortLead":"Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan...","id":"20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_bolygorendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932ac6fa-f16a-4b8c-8179-cbbcf5a5e86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa21105c-163a-448f-8b46-b0371c0512bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_bolygorendszer","timestamp":"2021. január. 25. 16:03","title":"Különleges mozgású, rejtélyes hatbolygós rendszert fedeztek fel a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580416a1-d559-45ed-a97c-55ffaaa53292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szigorú védőintézkedések mellett zajlik a voksolás az országban.","shortLead":"Szigorú védőintézkedések mellett zajlik a voksolás az országban.","id":"20210124_portugalia_elnokvalasztas_covid_marcelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=580416a1-d559-45ed-a97c-55ffaaa53292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbca8813-1afd-4471-a332-92c5029c0ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_portugalia_elnokvalasztas_covid_marcelo","timestamp":"2021. január. 24. 12:40","title":"Feloldották a kijárási tilalmat Portugáliában az elnökválasztás kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk vállalata a Falcon rakétával vitte fel különféle cégek eszközeit. Összesen több mint 140-et. Ez rekord.","shortLead":"Elon Musk vállalata a Falcon rakétával vitte fel különféle cégek eszközeit. Összesen több mint 140-et. Ez rekord.","id":"20210125_spacex_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62212c50-3d91-4382-aa02-9eb37cb9c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_spacex_muhold","timestamp":"2021. január. 25. 12:03","title":"Űrbéli világrekord született: egyszerre 143 új műholdat állított pályára a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93faed8c-a331-4d30-accb-5a3b6caa9719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brassótól nem messze történt kalandról videó is készült.



","shortLead":"A Brassótól nem messze történt kalandról videó is készült.



","id":"20210125_A_felvonorol_kiabaltak_le_a_sielonek_hogy_uldozi_egy_medve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93faed8c-a331-4d30-accb-5a3b6caa9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f9b6-38df-4c15-8b8e-b4a9afd6c976","keywords":null,"link":"/elet/20210125_A_felvonorol_kiabaltak_le_a_sielonek_hogy_uldozi_egy_medve","timestamp":"2021. január. 25. 09:13","title":"A felvonóról kiabáltak le a síelőnek, hogy üldözi egy medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdda8305-6e25-4f5b-8091-556c065617cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az áramfogyasztást figyeli, s annak a szokásostól eltérésekor avatkozik közbe egy új eszköz és alkalmazás. Az egyedül élő időseken segíthet a technológia.","shortLead":"Az áramfogyasztást figyeli, s annak a szokásostól eltérésekor avatkozik közbe egy új eszköz és alkalmazás. Az egyedül...","id":"202103_csak_semmi_panikgomb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdda8305-6e25-4f5b-8091-556c065617cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b42fb7-5332-4e27-9054-49c2e3928c92","keywords":null,"link":"/360/202103_csak_semmi_panikgomb","timestamp":"2021. január. 24. 08:30","title":"Csak semmi pánikgomb: okos megoldás az idősek rémálmára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","shortLead":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","id":"20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9aef-e4dc-43a5-9ea3-12a899e3a3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","timestamp":"2021. január. 25. 10:05","title":"5-ös alá: itt a nyújtott BMW 3 Gran Limousine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]