Nemcsak sétálni indulhat, de akár kimerítő túrákra is vállalkozhat az, aki ha már sok a megkötés, tömegbe menni nem ajánlott, korcsolyázni nincs hol, és külföldi síelés sem lesz idén, akkor most felfedezi, mit érdemes télen megnézni Magyarországon. Kollégáink tehát ismét bakancsot vettek és elindultak a Gaja-völgybe. Nem mondjuk, hogy egyáltalán nem fáradtak el.

Idén, ha lehet, senki se menjen külföldre síelni - szólt a kormányfői tanács még a tél elején. De akkor mit csináljon az, aki lassan beleőrül abba, hogy alig mozdulhat ki a lakásból, pláne, ha még mozogni, esetleg sportolni szeretne. A hvg.hu kiránduláspárti csapata tehát összepakolt és autóba ült, hogy bemutasson öt magyarországi helyet, amelyet érdemes most is (vagy főként most) felkeresni.