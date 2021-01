Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f454642a-1534-47e7-8394-e126fab848a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elhunyt Börcsök Enikő, Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.","shortLead":"Elhunyt Börcsök Enikő, Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.","id":"20210128_Meghalt_Borcsok_Eniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f454642a-1534-47e7-8394-e126fab848a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997e47bb-6f35-4a57-babe-fe79fd2c1446","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_Meghalt_Borcsok_Eniko","timestamp":"2021. január. 28. 11:34","title":"Meghalt Börcsök Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cea5cca-d0b2-4c7f-be30-733c12159783","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Resident Evil legújabb részét fejlesztő cég a japán rajongóknak készített weboldalon tette elérhetővé azt a kabátot, amelyet a játékban Chris Redfield hord majd. Nagyon drága.","shortLead":"A Resident Evil legújabb részét fejlesztő cég a japán rajongóknak készített weboldalon tette elérhetővé azt a kabátot...","id":"20210129_capcom_kabat_resident_evil_village_chris_redfield_kabatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cea5cca-d0b2-4c7f-be30-733c12159783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ed688-668e-4fb4-8d92-464e324ec1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_capcom_kabat_resident_evil_village_chris_redfield_kabatja","timestamp":"2021. január. 29. 15:03","title":"1500 dollárt kérnek a kabátért, amelyet az új Resident Evil egyik hőse is visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c95b1-946b-4964-92ef-a30e293d9ba6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki társadalmat – derül ki a Kovách Imre szociológussal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont osztályvezető professzorával készített interjúból.","shortLead":"A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki...","id":"20210128_Kovach_Imre_A_rendszer_kiteljesedett_videken_es_ez_megakadalyozza_az_ehseglazadast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c95b1-946b-4964-92ef-a30e293d9ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c13c028-62d5-4172-b1d4-0f9c6f0d9038","keywords":null,"link":"/360/20210128_Kovach_Imre_A_rendszer_kiteljesedett_videken_es_ez_megakadalyozza_az_ehseglazadast","timestamp":"2021. január. 28. 11:00","title":"Kovách Imre: Vidéken a rendszer kiteljesedett, kerek, és ez megakadályozza az „éhséglázadást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős átszervezésre készül a világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportja. Az ok: a bolygó fontosabb.","shortLead":"Jelentős átszervezésre készül a világ egyik legnagyobb autógyártó cégcsoportja. Az ok: a bolygó fontosabb.","id":"20210128_general_motors_villanyauto_karbonsemlegesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c826c77f-172a-44dd-b1af-5e8ab2359dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_general_motors_villanyauto_karbonsemlegesseg","timestamp":"2021. január. 28. 21:49","title":"Leáll a benzin- és dízelüzemű kocsik gyártásával a GM, csak villanyautót fognak készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétszer kétsávos úton maximum 110-zel lehet majd hajtani.","shortLead":"A kétszer kétsávos úton maximum 110-zel lehet majd hajtani.","id":"20210128_m8_as_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee22629-403e-4db6-8056-6b8b4ff1965d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_m8_as_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2021. január. 28. 21:30","title":"2023-tól kezdődhet az M8-as építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Arról áprilisban döntenek, hogy lehetnek-e nézők az Európa-bajnokságon.","shortLead":"Arról áprilisban döntenek, hogy lehetnek-e nézők az Európa-bajnokságon.","id":"20210127_uefa_eb_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87559190-5167-43ec-88db-35f213bfe44a","keywords":null,"link":"/sport/20210127_uefa_eb_foci","timestamp":"2021. január. 27. 19:00","title":"Ragaszkodik az UEFA ahhoz, hogy az eredeti helyszíneken tartsák az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első 28 napban megközelítette a rekordnézettséget az 1800-as években játszódó kosztümös sorozat. ","shortLead":"Az első 28 napban megközelítette a rekordnézettséget az 1800-as években játszódó kosztümös sorozat. ","id":"20210128_A_Bridgerton_lett_minden_idok_legsikeresebb_Netflixsorozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27524aef-2df5-4b24-b540-ca9fb3ea5433","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_A_Bridgerton_lett_minden_idok_legsikeresebb_Netflixsorozata","timestamp":"2021. január. 28. 12:22","title":"A Bridgerton lett a Netflix egyik legsikeresebb sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","shortLead":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","id":"20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739eeadb-2d64-4709-9f22-d4019898a762","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","timestamp":"2021. január. 27. 19:25","title":"Varga Judit azt ígéri, visszafizeti a csokot, ha nem költöznek falura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]