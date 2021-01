Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002","c_author":"HVG","category":"360","description":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","shortLead":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","id":"202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506f9563-d4ba-4492-bec2-4c69ad937bb8","keywords":null,"link":"/360/202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","timestamp":"2021. január. 18. 12:00","title":"Frei Tamásék tévéhálózata terjeszkedni készül a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5785ca07-4bdd-4e66-86c1-db2a22d779f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A páros hamarosan cukrász képesítést szerez.","shortLead":"A páros hamarosan cukrász képesítést szerez.","id":"20210118_budapest_cukraszda_gaspar_bea_evelin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5785ca07-4bdd-4e66-86c1-db2a22d779f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d47f1a-f701-414e-a620-259831f5c040","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_budapest_cukraszda_gaspar_bea_evelin","timestamp":"2021. január. 18. 08:48","title":"Cukrászdát nyit Budapesten Gáspár Bea és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nahát. ","shortLead":"Nahát. ","id":"20210119_SZFE_osztalyfonokok_lista_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c141f9-7de5-43a9-9cde-067d59557285","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_SZFE_osztalyfonokok_lista_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2021. január. 19. 17:43","title":"SZFE: Kiderült, kik indítanak osztályt, Vidnyánszky Attila is rajta van a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Illinois-i facebookozók sérelmezték, hogy a közösségi oldal úgy gyűjtött adatokat az arcfelismerős szolgáltatásához, hogy ahhoz nem kért és nem is kapott engedélyt. Az ügyben indult bírósági eljárás most ért véget: Mark Zuckerberg vállalatának 650 millió dollárt kell szétosztania.","shortLead":"Illinois-i facebookozók sérelmezték, hogy a közösségi oldal úgy gyűjtött adatokat az arcfelismerős szolgáltatásához...","id":"20210119_facebook_per_arcfelismeres_adatgyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a176cc99-a961-420c-b4b1-c837c0025843","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_facebook_per_arcfelismeres_adatgyujtes","timestamp":"2021. január. 19. 10:48","title":"Kártérítésként fejenként százezer forintnyi dollárt fizet több amerikai felhasználójának a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","shortLead":"Vera Jourová Bécsben tárgyal az unió jogállamisági kérdéseiről, ez alkalomból nyilatkozott a Der Standardnak. ","id":"20210119_der_standard_jourova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04a59f-f4b2-4c3a-b2fe-85239f7de038","keywords":null,"link":"/360/20210119_der_standard_jourova","timestamp":"2021. január. 19. 07:30","title":"A Bizottság alelnöke elmondta, adott esetben milyen támogatásokat vonhatnak meg Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló sajtós stáb, amelyben fotós, vágó és több operatőr is van. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a miniszterek közül Szijjártó jelenléte a legerősebb a közösségi médiában: a tavaly tavasszal még csak nyolcvanezer fős követői tábort néhány hónap alatt sikerült több mint kétszázezresre feltornásznia.","shortLead":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló...","id":"20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f664fe0-a5d4-4dd7-9906-16b466ac02a3","keywords":null,"link":"/360/20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","timestamp":"2021. január. 18. 06:30","title":"Egy kisebb szerkesztőség dolgozik azon, hogy Szijjártó Pétert nagyon fontos embernek lássuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","shortLead":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","id":"202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b35086-e547-4323-9311-c3982f931914","keywords":null,"link":"/360/202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","timestamp":"2021. január. 19. 14:00","title":"400 ezer éve az ősemberek is téli álmot aludhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","shortLead":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","id":"20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfef032-e6be-4746-949e-27d0790872fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","timestamp":"2021. január. 18. 18:07","title":"Az A-Híd újíthatja fel a Lánchidat 18,8 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]