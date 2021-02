Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha megtartja maga mögött a keményvonalas Brexit-szavazókat.","shortLead":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha...","id":"20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361785eb-6bd3-46e5-8ea4-ea34215f28a3","keywords":null,"link":"/360/20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","timestamp":"2021. február. 02. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Ha minden borul, válaszd a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","shortLead":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","id":"20210202_embercsempesz_tisza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed948c-7956-43c5-afff-25b332d6d3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_embercsempesz_tisza","timestamp":"2021. február. 02. 12:44","title":"Embercsempészt mentettek ki a jeges Tiszából rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3552e0-bd2b-4572-a543-9f78511ec556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem az a fontos, mennyire fiatal, vagy éppen milyen pártra szavaz: kutatók szerint az, hogy teszünk-e a klímaváltozás ellen, inkább attól függ, tudjuk-e kicsoda Greta Thunberg.","shortLead":"Nem az a fontos, mennyire fiatal, vagy éppen milyen pártra szavaz: kutatók szerint az, hogy teszünk-e a klímaváltozás...","id":"20210202_Mar_tudosok_is_bizonyitottak_hogy_letezik_a_Gretaeffektus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3552e0-bd2b-4572-a543-9f78511ec556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab3de7-d33a-49e0-aa48-a4ef3e69d3fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210202_Mar_tudosok_is_bizonyitottak_hogy_letezik_a_Gretaeffektus","timestamp":"2021. február. 02. 17:05","title":"Már tudósok is bizonyították, hogy létezik a Greta-effektus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lehet a non plusultra Golf. ","shortLead":"Ez lehet a non plusultra Golf. ","id":"20210203_van_feljebb_333_loerovel_erkezhet_a_vw_golf_r_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79654f6-cfc2-44eb-afae-7abbd813f696","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_van_feljebb_333_loerovel_erkezhet_a_vw_golf_r_plus","timestamp":"2021. február. 03. 12:15","title":"Van feljebb: 333 lóerővel érkezhet a VW Golf R Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","shortLead":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","id":"20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd0490-86d0-4f8c-be44-3f01e3179bfe","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","timestamp":"2021. február. 01. 13:42","title":"Nem csitul a járvány Izraelben, meghosszabbították a lezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Brexit miatt a brit egyetemeken már nem jár tandíjkedvezmény, így új célpontokat kerestek a külföldi továbbtanulásban gondolkodó magyar diákok.","shortLead":"A Brexit miatt a brit egyetemeken már nem jár tandíjkedvezmény, így új célpontokat kerestek a külföldi továbbtanulásban...","id":"20210203_brexit_tovabbtanulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55360afa-336a-49b4-b651-b0cee85d90ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_brexit_tovabbtanulas","timestamp":"2021. február. 03. 06:19","title":"Már nem a brit egyetemekre készülnek a magyar diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok a személyek, akiket az új vírus betegít meg, 14 napos karanténba kell, hogy vonuljanak a legújabb olasz utasítások szerint.","shortLead":"Azok a személyek, akiket az új vírus betegít meg, 14 napos karanténba kell, hogy vonuljanak a legújabb olasz utasítások...","id":"20210202_olaszorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee453e-880c-406c-9255-fecf6894b756","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_olaszorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. február. 02. 19:25","title":"Olaszországban már a brazil és az afrikai koronavírus-mutáció is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0deefcf6-a613-4210-a368-b3b094461422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kísérletbe vágott egy magyar videós, hogy kiderítse, mennyire vízálló a Samsung újdonsága.","shortLead":"Érdekes kísérletbe vágott egy magyar videós, hogy kiderítse, mennyire vízálló a Samsung újdonsága.","id":"20210203_samsung_galaxy_s21_vizallosag_akvarium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0deefcf6-a613-4210-a368-b3b094461422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735b27ec-7bcc-4cc1-a372-5fec8ab9692f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_samsung_galaxy_s21_vizallosag_akvarium","timestamp":"2021. február. 03. 08:33","title":"Lassan ötödik napja van víz alatt egy Galaxy S21, azt vizsgálják, meddig bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]