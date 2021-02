Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a91d73e0-d7b2-4cca-bfaf-2175da46512e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A boldog gyerekkort meglehetősen sok tévhit övezi. Azt gondoljuk, nem férnek bele a negatív érzések, a szomorúság, a harag, nem férnek bele a könnyek. Ezzel azonban csak az elfojtást tanítjuk meg a gyermekünknek. ","shortLead":"A boldog gyerekkort meglehetősen sok tévhit övezi. Azt gondoljuk, nem férnek bele a negatív érzések, a szomorúság...","id":"20210204_A_boldog_gyerek_haragudhat_ha_duhosnek_erzi_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91d73e0-d7b2-4cca-bfaf-2175da46512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3cc53a-533a-433c-9945-8be35eae7555","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210204_A_boldog_gyerek_haragudhat_ha_duhosnek_erzi_magat","timestamp":"2021. február. 04. 13:30","title":"A boldog gyerek haragudhat, ha dühösnek érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Ahogy kisbefektetők tömegei ráncigálják a részvények után már a nemesfémek piacát is, egyre többen vetik fel, nincs-e valami alapszintű probléma a tőzsdei kereskedéssel, mennyire lehet komolyan venni azt, ahol ilyen megtörténhet. Azt, hogy a tőzsdei befektetésben mennyi a szerencsefaktor, már évtizedek óta próbálják elemezni.","shortLead":"Ahogy kisbefektetők tömegei ráncigálják a részvények után már a nemesfémek piacát is, egyre többen vetik fel, nincs-e...","id":"20210203_egy_masik_kozgazdasag_tozsde_befektetes_veletlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679806a4-68b2-42a3-82a7-701fe685735a","keywords":null,"link":"/360/20210203_egy_masik_kozgazdasag_tozsde_befektetes_veletlen","timestamp":"2021. február. 03. 11:00","title":"Mekkorát lehet nyerni véletlen számokkal a tőzsdén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt a fertőzéssel szemben.","shortLead":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt...","id":"20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df5fc5-8454-4594-96c1-313b7f07b9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 10:51","title":"Az AstraZeneca vakcinájából egy oltás 76 százalékos védelmet ad, és a vírus továbbadásának esélyét is csökkenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy jelentés szerint 366 pópát és szerzetest kezelnek a vírus okozta megbetegedés miatt.","shortLead":"Egy jelentés szerint 366 pópát és szerzetest kezelnek a vírus okozta megbetegedés miatt.","id":"20210204_ortodox_egyhaz_oroszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7f711c-d07e-4927-80b4-9587c584b0a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_ortodox_egyhaz_oroszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 04. 05:28","title":"Az orosz ortodox egyház 145 papja halt meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21a5f2a-4303-473c-a0bc-8f7e131700ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes nem biztos abban sem, hogy Joe Bidentől elfogadná-e az elnöki szabadság érdemrendet.","shortLead":"Az énekes nem biztos abban sem, hogy Joe Bidentől elfogadná-e az elnöki szabadság érdemrendet.","id":"20210203_Nem_egyszer_hanem_ketszer_is_visszautasitotta_Donald_Trump_kitunteteset_Dolly_Parton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21a5f2a-4303-473c-a0bc-8f7e131700ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10d1684-1839-4d48-98be-07623b87cdd5","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Nem_egyszer_hanem_ketszer_is_visszautasitotta_Donald_Trump_kitunteteset_Dolly_Parton","timestamp":"2021. február. 03. 09:59","title":"Nem egyszer, hanem kétszer is visszautasította Donald Trump kitüntetését Dolly Parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt állítja, hogy komoly érzelmi megpróbáltatást okozott neki, amit az énekesnő a könyvben állított róla.","shortLead":"Azt állítja, hogy komoly érzelmi megpróbáltatást okozott neki, amit az énekesnő a könyvben állított róla.","id":"20210203_Mariah_Carey_novere_kiborult_az_enekesno_memoarjan_es_12_millio_dollart_kovetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb48b24-144f-40be-bf90-35ed44d819fa","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Mariah_Carey_novere_kiborult_az_enekesno_memoarjan_es_12_millio_dollart_kovetel","timestamp":"2021. február. 03. 14:18","title":"Mariah Carey nővére kiborult az énekesnő memoárján, és 1,2 millió dollárt követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előkerült két másik szerződés, ami újabb földvásárlásokról szól.","shortLead":"Előkerült két másik szerződés, ami újabb földvásárlásokról szól.","id":"20210203_rogan_barbara_eskuvo_foldek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b9fb0d-baa7-4f6e-98eb-9ec4770e9289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_rogan_barbara_eskuvo_foldek","timestamp":"2021. február. 03. 08:06","title":"Rogán új feleségének családi köre két másik eladótól is vásárolt földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63361560-ac08-49eb-9290-e470a07a68ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevásárlóközpont felbontotta a szerződést a céggel, és falat húzott az üzlete elé. A résztulajdonost elragadták az érzelmek.","shortLead":"A bevásárlóközpont felbontotta a szerződést a céggel, és falat húzott az üzlete elé. A résztulajdonost elragadták...","id":"20210204_arkad_freshland_berleti_dij_vita_festekszoro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63361560-ac08-49eb-9290-e470a07a68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf16e52-12fc-4523-b8f8-bfdfca724c15","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_arkad_freshland_berleti_dij_vita_festekszoro","timestamp":"2021. február. 04. 13:35","title":"Vitába keveredett az Árkáddal a Freshland, az étterem festékszórózós tulajdonosát rendőrök vitték el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]