Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","shortLead":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","id":"20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452ee20-1d95-45cb-a075-e1311396aa99","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","timestamp":"2021. február. 09. 11:28","title":"Minisztériumi dolgozókat lőttek le Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0beab0f-0549-4193-bde5-fc7fbf4f2196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kevés a vakcina az országban, csak kis lépésekben haladhat az oltási program megvalósítása.","shortLead":"Még mindig kevés a vakcina az országban, csak kis lépésekben haladhat az oltási program megvalósítása.","id":"20210208_operativ_torzs_koronavirus_orosz_vakcina_ausztria_oltasi_terv_astrazeneca_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0beab0f-0549-4193-bde5-fc7fbf4f2196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2f5776-5142-41c1-89b7-d453e5752de6","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_operativ_torzs_koronavirus_orosz_vakcina_ausztria_oltasi_terv_astrazeneca_szputnyik_v","timestamp":"2021. február. 08. 13:43","title":"Operatív törzs: új beutazási szabályok Ausztria felé, az orosz oltóanyag biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","shortLead":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","id":"20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786fc9-4129-4129-8de1-0ba7aeba79ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","timestamp":"2021. február. 08. 07:03","title":"Fizetne 500-600 ezret egy Xiaomi telefonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","shortLead":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","id":"20210207_szahara_homok_legaramlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385ef2a4-1154-4d4e-bfa5-0d0c439f192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_szahara_homok_legaramlat","timestamp":"2021. február. 07. 15:13","title":"Kísértetiesen narancssárgává vált az ég Délnyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Sáfián Fanni","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakások energiahasználatát a felére lehetne csökkenteni. Azzal, hogy nem, vagy nem megfelelően vesszük figyelembe a lakásfelújítások során az energiahatékonysági szempontokat, többet ártunk az éghajlatnak, mint használunk.","shortLead":"A lakások energiahasználatát a felére lehetne csökkenteni. Azzal, hogy nem, vagy nem megfelelően vesszük figyelembe...","id":"20210208_Ezermilliardokat_dobtunk_ki_5_ev_alatt_az_ablakon_a_rossz_lakasfelujitasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b05b1-25bb-4445-a84f-9517cd783340","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_Ezermilliardokat_dobtunk_ki_5_ev_alatt_az_ablakon_a_rossz_lakasfelujitasokkal","timestamp":"2021. február. 08. 17:45","title":"Ezermilliárdokat dobtunk ki 5 év alatt az ablakon a rossz lakásfelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért nem találta meg az eszközt ébredés után.","shortLead":"Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért...","id":"20210208_lenyelt_airpods_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc27625a-9134-4f1e-8f07-8c72366c2b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_lenyelt_airpods_baleset","timestamp":"2021. február. 08. 19:03","title":"Mellkasi fájdalommal ment kórházba az amerikai férfi – ott kiderült, hová tűnt az AirPods egyik fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves.","shortLead":"Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves.","id":"20210208_koronavirus_andree_nover_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec7ff50-a26f-43e2-b0d2-b0cff0815de0","keywords":null,"link":"/elet/20210208_koronavirus_andree_nover_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 08. 18:54","title":"Egy 116 éves nővér győzte le a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba651e99-cc82-4fbd-b473-33ed451a0f3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cseh édesanya 500 koronás büntetés kapott, a rendőrök duplaannyit fizettek az élelmiszerekért.\r

","shortLead":"A cseh édesanya 500 koronás büntetés kapott, a rendőrök duplaannyit fizettek az élelmiszerekért.\r

","id":"20210209_Csehorszag_bolti_tolvaj_tapszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba651e99-cc82-4fbd-b473-33ed451a0f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810d626d-2c98-4cbf-85e3-26458131e777","keywords":null,"link":"/elet/20210209_Csehorszag_bolti_tolvaj_tapszer","timestamp":"2021. február. 09. 04:55","title":"Tápszerlopáson ért nőnek vásárolt be három cseh rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]