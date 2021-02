Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pozitív mintát adó kutyák és macskák otthonaikban vagy az állam által biztosított menhelyeken lábadozhatnak.","shortLead":"A pozitív mintát adó kutyák és macskák otthonaikban vagy az állam által biztosított menhelyeken lábadozhatnak.","id":"20210208_szoul_karanten_haziallat_kutya_macska_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5efd52-812c-4a4e-950d-1436c592fe7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_szoul_karanten_haziallat_kutya_macska_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 13:03","title":"Szöulban a koronás háziállatokra is 14 nap karantén vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff02357-a49c-4cc1-9983-5a3c384802b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tíz éve kezdődött arab tavasz egyetlen sikerországának tartott Tunéziában megint tüntetnek a működésképtelen demokrácia, az egyenlőtlenség és a kilátástalanság ellen.","shortLead":"A tíz éve kezdődött arab tavasz egyetlen sikerországának tartott Tunéziában megint tüntetnek a működésképtelen...","id":"202105__tuneziai_tavasz__szegenyseg_es_harag__nosztalgia__elatkozott_hosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff02357-a49c-4cc1-9983-5a3c384802b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a99272f-a297-4b34-af0e-58ca5542b940","keywords":null,"link":"/360/202105__tuneziai_tavasz__szegenyseg_es_harag__nosztalgia__elatkozott_hosok","timestamp":"2021. február. 08. 17:00","title":"Nem ilyen demokráciát akartak a tunéziaiak, egykori hősüket is elátkozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból. Magyarország szívesen látja a csapatokat, de ezzel ismét a kritikák kereszttüzébe került a klubokkal együtt. ","shortLead":"Két Bajnokok Ligája mérkőzést is Budapestre szerveztek, mivel Németország nem enged be senkit az Egyesült Királyságból...","id":"20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4606e0a-715c-4b8e-b8fe-160d8fa790e2","keywords":null,"link":"/sport/20210209_foci_BL_meccsek_Budapesten","timestamp":"2021. február. 09. 16:20","title":"Nem a foci kéne legyen az első – kritizálják a BL-meccsek Budapestre helyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén elfogadják a kiviteli terveket, a közbeszerzés után pedig jövő év elején tehetik le az alapkövet.","shortLead":"Idén elfogadják a kiviteli terveket, a közbeszerzés után pedig jövő év elején tehetik le az alapkövet.","id":"20210208_m100_gyorsforgalmi_utepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53939543-4a36-4832-b3ba-57f29cde885c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_m100_gyorsforgalmi_utepites","timestamp":"2021. február. 08. 16:45","title":"Jövőre indulhat az M100-as autóút építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b059136-89f2-41bc-989c-6e2c0dfd9058","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Árpád-ház Program keretében végzett kutatásokra támaszkodva megújították Engel Pál Magyarország középkori településtörténetéről – húsz évvel ezelőtt, CD-n – kiadott adatbázisát, amely így bárki számára böngészhetővé vált az interneten.","shortLead":"Az Árpád-ház Program keretében végzett kutatásokra támaszkodva megújították Engel Pál Magyarország középkori...","id":"20210210_kozepkori_magyarorszag_digitalis_atlasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b059136-89f2-41bc-989c-6e2c0dfd9058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48da57f4-f490-4f99-b136-0b6dcb5551f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_kozepkori_magyarorszag_digitalis_atlasza","timestamp":"2021. február. 10. 10:03","title":"Felkerült az internetre a középkori Magyarország digitális atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja meg felmérésében a GKI.","shortLead":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja...","id":"20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab03f9d2-e2a1-450a-9264-6d76ec23245a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","timestamp":"2021. február. 08. 13:55","title":"Jelentősen nőtt az év végére a részmunkaidősök aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02bbf07-da72-400d-9bcb-35ebae935845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három vendéglátóhelyet bezártak fél évre, a héten több Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina is érkezik, az AstraZeneca használatának mérlegelését pedig a háziorvosokra bízzák – hangzott el az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három vendéglátóhelyet bezártak fél évre, a héten több Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina is érkezik, az AstraZeneca...","id":"20210209_szputnyik_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f02bbf07-da72-400d-9bcb-35ebae935845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3d9964-77e1-46b6-9f4b-a1a530322d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szputnyik_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 13:08","title":"Operatív törzs: A háziorvosoknak 5–5 embert kell kijelölni az orosz vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IPI igazgatóhelyettese szerint a Klubrádió-ügy jól jellemzi a magyar kormány médiastratégiáját.","shortLead":"Az IPI igazgatóhelyettese szerint a Klubrádió-ügy jól jellemzi a magyar kormány médiastratégiáját.","id":"20210209_Nemzetkozi_Sajtointezet_Egyes_politikai_erok_egy_evtizede_el_akarjak_tuntetni_a_Klubradiot_az_eterbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8804e67a-31fc-45b8-88e6-ab0faab4aebf","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Nemzetkozi_Sajtointezet_Egyes_politikai_erok_egy_evtizede_el_akarjak_tuntetni_a_Klubradiot_az_eterbol","timestamp":"2021. február. 09. 19:21","title":"Nemzetközi Sajtóintézet: Egyes politikai erők egy évtizede el akarják tüntetni a Klubrádiót az éterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]