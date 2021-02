Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b886ad27-fa9e-4c81-8dc7-cae910e29d84","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszel jóváhagyása nélkül nem jutnak forrásokhoz a tagállamok a helyreállítási alapból, ezért már most komoly egyeztetések folynak a fővárosok és az Európai Bizottság között. A kifizetéseknél szerepet fognak játszani az úgynevezett országspecifikus ajánlások, amelyek Magyarország esetében sok kritikát fogalmaznak meg a korrupció és a közbeszerzések átláthatatlansága miatt.","shortLead":"Brüsszel jóváhagyása nélkül nem jutnak forrásokhoz a tagállamok a helyreállítási alapból, ezért már most komoly...","id":"20210209_korrupcio_kozbeszerzes_RFF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b886ad27-fa9e-4c81-8dc7-cae910e29d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a086cf7-1fa6-4938-81e0-fb8074f13c39","keywords":null,"link":"/eurologus/20210209_korrupcio_kozbeszerzes_RFF","timestamp":"2021. február. 09. 15:55","title":"Bizottsági levél ugyan nem volt a magyar közbeszerzések kritikájáról, de a probléma nagyon is létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ece454-e33f-4ce7-a38b-ea3a0d3afa93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai arra figyelmeztetnek: még a legjobb, a deepfake videók kiszűrésére fejlesztett mesterséges intelligenciát is át lehet verni egy újfajta trükkel.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai arra figyelmeztetnek: még a legjobb, a deepfake videók kiszűrésére fejlesztett...","id":"20210210_deepfake_video_technologia_kamu_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ece454-e33f-4ce7-a38b-ea3a0d3afa93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dccd5a-2b48-4fe5-b288-7ee7f99d1478","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_deepfake_video_technologia_kamu_video","timestamp":"2021. február. 10. 11:43","title":"Rájöttek a kutatók, hogyan lehet átverni a kamuvideókat kiszűrő programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A bizottság számos gyártóval kötött megállapodásokat.","shortLead":"A bizottság számos gyártóval kötött megállapodásokat.","id":"20210209_eu_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b7484d-f15c-4a34-a802-ec29976a0057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33824991-6cf0-4ff9-904d-aa70740247d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_eu_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. február. 09. 05:05","title":"Az EU további 300 millió Pfizer-vakcinát szerez be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elcserélnék, eladnák az oxfordi vakcinát, mert az egyes tanulmányok szerint nem véd a Dél-Afrikában felbukkant vírusvariánstól.","shortLead":"Elcserélnék, eladnák az oxfordi vakcinát, mert az egyes tanulmányok szerint nem véd a Dél-Afrikában felbukkant...","id":"20210210_AstraZeneca_Del_afrikai_Koztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e85400c-911d-49c2-a3e7-051556d22667","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_AstraZeneca_Del_afrikai_Koztarsasag","timestamp":"2021. február. 10. 16:09","title":"Dél-Afrika megszabadulna 1,5 millió AstraZeneca-vakcinától, mert rajtuk nem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4c2086-f9ba-415f-8de3-cf9ba9af2f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","timestamp":"2021. február. 10. 12:21","title":"Beárazták a nagy V8-as motorral szerelt új Jeep Wranglert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai elképzeléseit: Peking megduplázza élelmiszer-behozatalát, és vakcinát ajánl a térség országainak a koronavírus ellen. ","shortLead":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai...","id":"20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155aadb0-0ea7-4d37-b4b7-16aa6517d303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","timestamp":"2021. február. 10. 16:30","title":"Kínai hidegzuhany Kelet-Európában, Magyarország a kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bbb819-92ec-4fba-8532-64350f093e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselőt lényegében ugyanazzal a szöveggel szerelték le, mint Hadházy Ákost.","shortLead":"A független országgyűlési képviselőt lényegében ugyanazzal a szöveggel szerelték le, mint Hadházy Ákost.","id":"20210209_szel_bernadett_hadhazy_akos_level_muller_cecilia_jarvany_idosotthonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19bbb819-92ec-4fba-8532-64350f093e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427a3314-a900-4061-a229-5c169dec57a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_szel_bernadett_hadhazy_akos_level_muller_cecilia_jarvany_idosotthonok","timestamp":"2021. február. 09. 05:22","title":"Szél Bernadett rákérdezett néhány, a járvánnyal kapcsolatos adatra, de választ nem kapott, mondván, az veszélyeztetné a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megint a magyar korrupciót emlegeti az Európai Bizottság, török vakcina a láthatáron, Dédestapolcsány csak találgat Rogán új feleségének meggazdagodásáról, Parragh elnézést kér. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megint a magyar korrupciót emlegeti az Európai Bizottság, török vakcina a láthatáron, Dédestapolcsány csak találgat...","id":"20210209_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994bc295-e2e0-4110-ab75-dacef4bf1804","keywords":null,"link":"/360/20210209_Radar360","timestamp":"2021. február. 09. 08:00","title":"Radar360: Brüsszel a magyar kormánytól, Elon Musk a tudósoktól vár választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]