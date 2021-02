Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08f079b8-aa73-4b9e-a00b-0027406ebbda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy palackot vágott a garázdaság miatt korábban már elítélt labdarúgó a szurkoló fejéhez.","shortLead":"Egy palackot vágott a garázdaság miatt korábban már elítélt labdarúgó a szurkoló fejéhez.","id":"20210210_szemkidobas_foci_somogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08f079b8-aa73-4b9e-a00b-0027406ebbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebbf8d1-8c82-4fa1-a65b-2be830a7b9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_szemkidobas_foci_somogy","timestamp":"2021. február. 10. 12:06","title":"Három évet is kaphat a szurkolót fél szemére megvakító somogyvári focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba a francia gyártó egyedi vonalvezetésű kupé divatterepjárója.","shortLead":"Megérkezett hazánkba a francia gyártó egyedi vonalvezetésű kupé divatterepjárója.","id":"20210211_magyarorszagon_az_akar_tisztan_elektromosan_is_kaphato_uj_citroen_c4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a06f74-ae02-448a-9795-6cb4bbb06fb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_magyarorszagon_az_akar_tisztan_elektromosan_is_kaphato_uj_citroen_c4","timestamp":"2021. február. 11. 07:59","title":"2021-es Év autója lehet: Magyarországon az akár tisztán elektromosan is kapható új Citroën C4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fülöp Attila Emmi-államtitkár szerint a hajléktalanoknak fenntartott helyek kihasználtsága a fővárosban és országos szinten sem éri el a 80 százalékot.\r

","shortLead":"Fülöp Attila Emmi-államtitkár szerint a hajléktalanoknak fenntartott helyek kihasználtsága a fővárosban és országos...","id":"20210210_Emmi_voros_kod_hideg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84391b5d-ccae-44b7-8232-8420c4c9d26a","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Emmi_voros_kod_hideg","timestamp":"2021. február. 10. 17:55","title":"Péntektől kiadják a vörös kódot a rendkívüli hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","id":"20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07547f7f-b65d-4e05-bdf7-54066adf533e","keywords":null,"link":"/elet/20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","timestamp":"2021. február. 09. 18:29","title":"Így használja a nyilvános mosdót, ha nem akarja elkapni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","shortLead":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","id":"20210210_nav_parfum_csempeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0634f90c-b486-4200-b039-013a12999c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_nav_parfum_csempeszet","timestamp":"2021. február. 10. 07:29","title":"Állati vizeletet tartalmazó parfümöt is foglalt már le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amerikai Filmakadémia kedd éjjel közzétett listájából kiderül: nem jelölik Oscarra sem a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet, sem Andrasev Nadja, sem M. Tóth Géza kisfilmjét.","shortLead":"Az Amerikai Filmakadémia kedd éjjel közzétett listájából kiderül: nem jelölik Oscarra sem a Felkészülés meghatározatlan...","id":"20210210_Kihirdettek_az_Oscarra_eselyes_filmeket_a_magyar_eselyesek_nincsenek_koztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996d46de-aae7-4d83-92b1-a66e5a7eddfc","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Kihirdettek_az_Oscarra_eselyes_filmeket_a_magyar_eselyesek_nincsenek_koztuk","timestamp":"2021. február. 10. 01:52","title":"Kihirdették az Oscarra esélyes filmeket, a magyar esélyesek nincsenek köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3a0335-1d3a-4be8-8950-661c19f398d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen ágak szakadhatnak le és kidőlhetnek a fák. A János-hegy környéke a legveszélyesebb.","shortLead":"Több helyen ágak szakadhatnak le és kidőlhetnek a fák. A János-hegy környéke a legveszélyesebb.","id":"20210209_Erdolatogatasi_tilalmat_rendelnek_el_es_lezarjak_a_Normafat_es_parkolojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3a0335-1d3a-4be8-8950-661c19f398d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49977af4-45d5-456d-8197-bcf5ed1e85cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Erdolatogatasi_tilalmat_rendelnek_el_es_lezarjak_a_Normafat_es_parkolojat","timestamp":"2021. február. 09. 22:03","title":"Lezárják a Normafát és erdőlátogatási tilalmat rendelnek el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan döntésről, amely az egyetemen kívül másnak juttatná az épületet.","shortLead":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan...","id":"20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf392aa0-490e-4521-bb16-690bddd0910d","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"Ódry Színpad: „Az épületnek nem tulajdonosa a Református Egyház”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]