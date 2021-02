Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét Bahiának nevezték el a gondozók.","shortLead":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét...","id":"20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e77e38-34b4-4342-9697-39b86b4fd989","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","timestamp":"2021. február. 10. 13:43","title":"Nagy többséggel választották meg a budapesti óriásvidra-kölyök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9a5aaf-51c1-4347-bad6-01d018e33e7d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, hogy idén lesz-e házigazdája az eseménynek. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy idén lesz-e házigazdája az eseménynek. ","id":"20210211_Oscar_gala_helyszin_kozvetites_ceremonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d9a5aaf-51c1-4347-bad6-01d018e33e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fb9722-0cbe-4c36-9dd1-15325af03341","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Oscar_gala_helyszin_kozvetites_ceremonia","timestamp":"2021. február. 11. 13:04","title":"Nem a Dolby Színház lesz az Oscar-gála egyedüli helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű, hogy a lépés magyarországi munkahelyeket is érint-e.","shortLead":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű...","id":"20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9fb2a-f278-4a6a-b630-161e875b3acf","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 14:58","title":"8000 embert küld el a Heineken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f7b82b-62a5-4a61-beae-fea0cb6587f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fogkőleszedés fontos része a szájhigiéniának, és a Xiaomihoz tartozó Sunuo új eszköze azt ígéri, hogy akár a fogorvoshoz sem kell elmenni ezért. ","shortLead":"A fogkőleszedés fontos része a szájhigiéniának, és a Xiaomihoz tartozó Sunuo új eszköze azt ígéri, hogy akár...","id":"20210211_xiaomi_sunuo_otthoni_ultrahangos_fogkoleszedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f7b82b-62a5-4a61-beae-fea0cb6587f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bfb57d-8430-4e70-90dc-f03435352ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_xiaomi_sunuo_otthoni_ultrahangos_fogkoleszedo","timestamp":"2021. február. 11. 11:03","title":"Ezzel az eszközzel otthon is leszedhető a fogkő, állítja a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18a885-c19a-4c4c-8ca9-2bd337f43397","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Egy thriller visszafojtott feszültségével bontakoznak ki három nap történései Emma Donoghue Hívnak a csillagok című regényében, ahol az 1918-as spanyolnátha-járvány árnyékában szorulnak be a női sorsok egy szülőszoba falai közé. Az ír szerző a női testvériségnek egy olyan rezgését mutatja be, amellyel ritkán találkozunk az irodalomban.","shortLead":"Egy thriller visszafojtott feszültségével bontakoznak ki három nap történései Emma Donoghue Hívnak a csillagok című...","id":"20210211_Amikor_a_szuleszet_az_igazi_csatater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de18a885-c19a-4c4c-8ca9-2bd337f43397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b7a417-5458-4832-a673-afcc9ce77772","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Amikor_a_szuleszet_az_igazi_csatater","timestamp":"2021. február. 11. 20:00","title":"Amikor a szülészet az igazi csatatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e72e696-0caa-412b-bed3-e19bf9831e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy színész azt állítja: amikor teherbe esett egy sorozat forgatása közben, Joss Whedon megfenyegette, hogy kirúgja, amikor a negyedik hónapban járt, dagadtnak nevezte a stáb előtt, majd szülés után azonnal ki is rúgta. Mások is megerősítették az állításokat. ","shortLead":"Egy színész azt állítja: amikor teherbe esett egy sorozat forgatása közben, Joss Whedon megfenyegette, hogy kirúgja...","id":"20210211_joss_whedon_bosszuallok_abuzus_vadak_bantalmazas_buffy_a_vampirok_rema_charisma_carpenter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e72e696-0caa-412b-bed3-e19bf9831e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4fb52e-c990-431c-a55f-75214f4ef946","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_joss_whedon_bosszuallok_abuzus_vadak_bantalmazas_buffy_a_vampirok_rema_charisma_carpenter","timestamp":"2021. február. 11. 19:34","title":"Visszaélésekkel és rettenetes bánásmóddal vádolják a Bosszúállók rendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5c5b93-ebd3-46c3-83df-cdb98621c631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alekszej Kolganov korcsolyázás közben vette fel az elképesztő zajokat, amelyeket lelassítva mutatott be. A végeredményt lehetetlen szavakkal leírni.","shortLead":"Alekszej Kolganov korcsolyázás közben vette fel az elképesztő zajokat, amelyeket lelassítva mutatott be. A végeredményt...","id":"20210211_Bajkal_to_korcsolya_Hang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d5c5b93-ebd3-46c3-83df-cdb98621c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be4252e-40ad-4bef-89e8-e394af9dbe6c","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Bajkal_to_korcsolya_Hang","timestamp":"2021. február. 11. 17:10","title":"Földöntúli hangokat rögzített egy fotós a Bajkál-tavon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]