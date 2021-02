Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy évben érezhetően javult a magyarok társas kommunikációjának színvonala az online térben – ezt mutatja a Microsoft legfrissebb, az internetes veszélyeket és azok hatásait vizsgáló nemzetközi kutatása. A hírnév károsítása, a kéretlen szexuális jellegű ajánlatok és a megfélemlítés, zaklatás terén következett be a legjelentősebb javulás Magyarországon. A gyűlöletbeszéd, a félrevezetés és a diszkrimináció ugyanakkor továbbra is hangsúlyosan van jelen az online térben és ezek súlyos, főként lelki ártalmakat okoznak az áldozatoknak.","shortLead":"Az elmúlt egy évben érezhetően javult a magyarok társas kommunikációjának színvonala az online térben – ezt mutatja...","id":"20210209_online_kommunikacio_jarvany_idejen_microsoft_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519fd4f8-0ade-4d0c-a872-fac8ae56ab32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_online_kommunikacio_jarvany_idejen_microsoft_kutatas","timestamp":"2021. február. 09. 20:03","title":"Megvan a magyar adat: nagyot javult itthon az internetes türelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c529509c-0f36-44e3-ab81-8dbaea556443","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó az öreg ralilegenda a háznál. ","shortLead":"Jó az öreg ralilegenda a háznál. ","id":"20210209_Megmutatta_a_havon_a_Subaru__kihuzta_a_megszorult_kamiont_a_hobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c529509c-0f36-44e3-ab81-8dbaea556443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77147f72-6e75-40f8-8353-2560fe93b0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Megmutatta_a_havon_a_Subaru__kihuzta_a_megszorult_kamiont_a_hobol","timestamp":"2021. február. 10. 04:25","title":"Megmutatta havon a Subaru – kihúzta a megszorult kamiont a hóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","shortLead":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","id":"20210210_nav_parfum_csempeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0634f90c-b486-4200-b039-013a12999c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_nav_parfum_csempeszet","timestamp":"2021. február. 10. 07:29","title":"Állati vizeletet tartalmazó parfümöt is foglalt már le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos mérföldkőhöz érkezett el a Qualcomm.","shortLead":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos...","id":"20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5adb943-f735-4d02-9b4c-be722c886b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","timestamp":"2021. február. 10. 09:33","title":"Sebességi rekordot döntött a Qualcomm új 5G-modeme, itt az X65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","shortLead":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","id":"20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a399b4-a757-467f-bc73-53c57218c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","timestamp":"2021. február. 10. 18:09","title":"Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023b81e-f763-467b-a539-887a671e72a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mori Josiró, aki szerint túl sokat beszélnek a nők, sajtóértesülések szerint pénteken benyújtja lemondását.","shortLead":"Mori Josiró, aki szerint túl sokat beszélnek a nők, sajtóértesülések szerint pénteken benyújtja lemondását.","id":"20210211_olimpia_mori_josiro_valoszinuleg_lemond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3023b81e-f763-467b-a539-887a671e72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecabaf02-b452-4701-ac10-d6a20752439a","keywords":null,"link":"/elet/20210211_olimpia_mori_josiro_valoszinuleg_lemond","timestamp":"2021. február. 11. 17:49","title":"Lemondhat szexista megjegyzései miatt a tokiói olimpia főszervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó a Facebookon terjed.","shortLead":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó...","id":"20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742dd102-76d0-4465-8438-504699aad27f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. február. 10. 19:28","title":"\"Hogy újra megölhessük egymást\" – Manipulált fotó miatt jogi lépéseket tesz a Fővárosi Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem hivatalos hírek szerint számos eseményre készül idén, az egyik különösen izgalmasnak tűnik.","shortLead":"A Microsoft nem hivatalos hírek szerint számos eseményre készül idén, az egyik különösen izgalmasnak tűnik.","id":"20210211_microsoft_windows_10_dizajn_atalakitas_sun_valley_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef5c619-bf6d-498d-a515-f3639fb0f1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_microsoft_windows_10_dizajn_atalakitas_sun_valley_projekt","timestamp":"2021. február. 11. 08:03","title":"Még idén bejelenthetik a Windows 10 nagy átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]