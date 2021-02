Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32534469-d053-42ec-b313-0c8089f05445","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlélték a megpróbáltatásokat, az amerikai parti őrség mentette ki őket.","shortLead":"Túlélték a megpróbáltatásokat, az amerikai parti őrség mentette ki őket.","id":"20210211_33_napig_kokuszdion_elt_egy_lakatlan_szigeten_harom_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32534469-d053-42ec-b313-0c8089f05445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444be86e-2026-4eeb-b0af-ee3220ceead7","keywords":null,"link":"/elet/20210211_33_napig_kokuszdion_elt_egy_lakatlan_szigeten_harom_ember","timestamp":"2021. február. 11. 08:18","title":"33 napig kókuszdión élt egy lakatlan szigeten három ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főorvos szerint a járvány szelídülni fog, ha elég embert oltanak be.","shortLead":"A főorvos szerint a járvány szelídülni fog, ha elég embert oltanak be.","id":"20210211_szlavik_janos_mutacio_koronavirus_esetszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a397ef4e-3be2-4888-b28e-59741783f73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_szlavik_janos_mutacio_koronavirus_esetszam","timestamp":"2021. február. 11. 09:37","title":"Szlávik János: Valószínűleg a brit vírusmutáció miatt nő újra az esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"Györfi András","category":"gazdasag","description":"A kriptopénzek gyerekbetegségei ellenére a piac most boldog, méghozzá jó okkal.","shortLead":"A kriptopénzek gyerekbetegségei ellenére a piac most boldog, méghozzá jó okkal.","id":"20210211_Elon_Musk_tesla_bitcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbe6be-5472-42e3-8600-cfa0bdf785cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_Elon_Musk_tesla_bitcoin","timestamp":"2021. február. 11. 14:01","title":"Elon Musk nem tévedhet? Mi lesz a bitcoinnal a Tesla-bevásárlás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2207c76-d9ff-47e9-9f8b-0de50340d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoport idegsebésze szerint olyasmit is rögzíthetett a pénteken rendőrségi eljárás alá vont Szász János kamerája, ami a műtétet szervező alapítványnak nem biztos, hogy jó reklámfilm. Az alapítvány sikeres műtétről számolt be, miközben a gyerekek haldokoltak - mondta Csókay András.","shortLead":"A bangladesi sziámi ikreket szétválasztó orvoscsoport idegsebésze szerint olyasmit is rögzíthetett a pénteken...","id":"20210210_csokay_andras_hudak_istvan_szasz_janos_bangladesi_ikrek_atv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2207c76-d9ff-47e9-9f8b-0de50340d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b50c51-fccb-4459-a862-445ba198b2df","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_csokay_andras_hudak_istvan_szasz_janos_bangladesi_ikrek_atv","timestamp":"2021. február. 10. 09:52","title":"Csókay András: Szász János lefilmezte az orvoscsoporton belüli feszültségeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","shortLead":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","id":"20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618008dc-a6ee-416f-899e-8dbf1466fb0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","timestamp":"2021. február. 12. 04:23","title":"Ilyen egyszerű lenne a kamionokról a veszélyes havat letakarítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","shortLead":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","id":"20210211_kagylo_hangszer_regeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99469229-2d5a-410e-a28c-d3884f52fd2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_kagylo_hangszer_regeszek","timestamp":"2021. február. 11. 12:03","title":"17 ezer éves hangszerre bukkantak kutatók, még ma is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2e15a1-4f1b-4fd2-a0d4-30a79ba145b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába futott fel nyáron a belföldi turizmus, ez sem sokat javított az ágazat visszaesésén.","shortLead":"Hiába futott fel nyáron a belföldi turizmus, ez sem sokat javított az ágazat visszaesésén.","id":"20210211_hazai_szallashelyek_forgalma_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b2e15a1-4f1b-4fd2-a0d4-30a79ba145b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e770d5-d286-4a95-9d63-17245d902947","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_hazai_szallashelyek_forgalma_ksh","timestamp":"2021. február. 11. 09:09","title":"Kevesebb mint felére zuhant vissza 2020-ban a hazai szálláshelyek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok tagságát is fel lehetne függeszteni vagy ki lehetne zárni a frakcióból.","shortLead":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok...","id":"20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2659f64-a785-41a2-b059-3b46a287cb98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","timestamp":"2021. február. 11. 17:08","title":"Könnyebb lesz Deutsch Tamást kizárni, de elölről kell kezdeni az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]