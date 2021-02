Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cc07f1b-33cf-4325-8733-a815689e203e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap egy bírósági ítéletre hivatkozva azt állítja, hogy a vizes vb-t rendező cég volt gazdasági igazgatójának neve felbukkan egy sok ezer embert érintő csalásban is.","shortLead":"A lap egy bírósági ítéletre hivatkozva azt állítja, hogy a vizes vb-t rendező cég volt gazdasági igazgatójának neve...","id":"20210212_balogh_sandor_nemetorszagi_piramisjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc07f1b-33cf-4325-8733-a815689e203e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8b0c80-2c90-4a06-9fa7-893b3ad673ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_balogh_sandor_nemetorszagi_piramisjatek","timestamp":"2021. február. 12. 14:47","title":"Blikk: Balogh Sándor egy németországi piramisjátékban is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb9358-835c-4c15-b979-cf1d27559b97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hosszú távon is megmaradnak azok a káros hatások, amelyeket ausztrál kutatók figyeltek meg a Prozac hatóanyagával szennyezett vízben lévő halaknál. ","shortLead":"Hosszú távon is megmaradnak azok a káros hatások, amelyeket ausztrál kutatók figyeltek meg a Prozac hatóanyagával...","id":"20210212_Lenyegeben_zombikka_valnak_a_halak_a_vizbe_kerulo_emberi_antidepresszansoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb9358-835c-4c15-b979-cf1d27559b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4217c72-658d-498f-95f2-6b808dea3cd6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210212_Lenyegeben_zombikka_valnak_a_halak_a_vizbe_kerulo_emberi_antidepresszansoktol","timestamp":"2021. február. 12. 18:14","title":"Lényegében zombikká válnak a halak a vízbe kerülő, emberi antidepresszánsoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőtagozat elnökévé Juhász Hajnalkát, a KDNP alelnökét választották.","shortLead":"A nőtagozat elnökévé Juhász Hajnalkát, a KDNP alelnökét választották.","id":"20210212_politika_kdnp_notagozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6211b57f-c343-4f34-bc16-9aaa5ec16a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_politika_kdnp_notagozat","timestamp":"2021. február. 12. 17:31","title":"Megalakult a KDNP nőtagozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már ellenzékinek bélyegez mindenkit, aki kételkedik, írja szerzőnk. Ugyanakkor egy olyan helyzetben, mint a mostani, nagyon kellene komolyan vehető ellenzék, független tudós, szuverén entitás, hogy megmondja a többieknek: most, szokásuktól eltérően, tényleg nem hazudnak.

","shortLead":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már...","id":"202106_vane_novicsok_avakcinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f563b104-9442-4625-ac26-f5120385040c","keywords":null,"link":"/360/202106_vane_novicsok_avakcinaban","timestamp":"2021. február. 11. 14:00","title":"Tóta W.: Van-e novicsok a vakcinában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05974a16-d352-47c7-94d6-b5c740a06b87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz évig győzködték, mire végre hajlandó volt szerepelni egy tévéreklámban. De a Jeepnek pár nap után törölnie kellett a hirdetést.","shortLead":"Tíz évig győzködték, mire végre hajlandó volt szerepelni egy tévéreklámban. De a Jeepnek pár nap után törölnie kellett...","id":"20210212_Nehezen_sulhetett_volna_el_rosszabbul_Bruce_Springsteen_elso_reklamszereplese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05974a16-d352-47c7-94d6-b5c740a06b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2386c4-b0ee-4959-894c-9903f5095325","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Nehezen_sulhetett_volna_el_rosszabbul_Bruce_Springsteen_elso_reklamszereplese","timestamp":"2021. február. 12. 08:20","title":"Nehezen sülhetett volna el rosszabbul Bruce Springsteen első reklámszereplése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80004a79-c1b3-4e1d-9550-66729b882df2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset csütörtök reggel történt.","shortLead":"Az eset csütörtök reggel történt.","id":"20210211_Kocsisor_autos_Gyali_uti_feluljaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80004a79-c1b3-4e1d-9550-66729b882df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b030922-95d1-48e3-bbbd-f78085a3023d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Kocsisor_autos_Gyali_uti_feluljaro","timestamp":"2021. február. 11. 11:45","title":"Álló kocsisorban adott gázt egy autós a Gyáli úti felüljárón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére alkalmas telefonnal kapcsolatos.","shortLead":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére...","id":"20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e041d4-e2c8-4c56-a269-68243ad29b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","timestamp":"2021. február. 13. 08:03","title":"Különlegességre készül a Xiaomi: egy telefon, amely kapásból 3D-s fotókat készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új alapokra helyezné a járványkezelést az Új Világ Néppárt. Az ingyenes tesztelés, a megnövelt kontaktkutatás és karantén lenne a legfontosabb javaslatuk, így szerintük fokozatosan újranyithatnának a meghatározott fertőzöttségi adatok alá eső megyék.\r

","shortLead":"Új alapokra helyezné a járványkezelést az Új Világ Néppárt. Az ingyenes tesztelés, a megnövelt kontaktkutatás és...","id":"20210211_koronavirus_lantos_gabriella_ujranyitas_uj_vilag_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb3feb3-2c5a-4ade-9cb6-f076d5b29117","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_lantos_gabriella_ujranyitas_uj_vilag_neppart","timestamp":"2021. február. 11. 18:20","title":"Zónákra osztaná az országot az újranyitáshoz Lantos Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]