Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csődhullám szélén állhat a ruházati kereskedelem, amit súlyosan érintett a világjárvány miatti korlátozások is. Mintegy 20 üzletet zár be Magyarországon a Cosmos City.","shortLead":"Csődhullám szélén állhat a ruházati kereskedelem, amit súlyosan érintett a világjárvány miatti korlátozások is. Mintegy...","id":"20210214_Ujabb_ruhabolt_vonul_ki_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7462dc8f-7f43-43de-b25d-26ea8d949b13","keywords":null,"link":"/kkv/20210214_Ujabb_ruhabolt_vonul_ki_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. február. 14. 10:13","title":"Újabb ruhabolt vonul ki Magyarországról, csődhullámtól tartanak a ruházati kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69c0a27-c7ab-49e3-b2f1-5f112afb725d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek százasával rendelik a Happy Meal menüket, és közlik, az ételt nem kérik. Az ajándékokra akkora igény lett, hogy sok étterem kifogyott belőlük.","shortLead":"Az emberek százasával rendelik a Happy Meal menüket, és közlik, az ételt nem kérik. Az ajándékokra akkora igény lett...","id":"20210213_Szazezrekert_aruljak_a_neten_a_McDonalds_gyerekmenujehez_tartozo_ajandekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69c0a27-c7ab-49e3-b2f1-5f112afb725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba75c8d-aae4-487a-9008-34c089ef8ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szazezrekert_aruljak_a_neten_a_McDonalds_gyerekmenujehez_tartozo_ajandekot","timestamp":"2021. február. 13. 16:00","title":"Százezrekért árulják a neten a McDonald’s gyerekmenüjéhez tartozó ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","shortLead":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","id":"20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9759e4-ede0-4075-ade9-883cda243fd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","timestamp":"2021. február. 13. 13:30","title":"Már a kisállatainknak is vehetünk ruhákat az egyik nagy divatcégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","shortLead":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","id":"20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a60ee9-fdc8-42fc-9298-afafe6bb8cd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 14. 11:02","title":"Idén is a kerületi lakosok dönthetik el, mit fejlesszen a III. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ae9bcc-c4af-45fc-b385-458b9b051027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210214_koronavirus_orosz_vakcina_ogyei_vakcinaigazolvany_kiszivargott_jelszavak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ae9bcc-c4af-45fc-b385-458b9b051027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ccd52e-431a-4dbb-8892-2aa5ba367988","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_koronavirus_orosz_vakcina_ogyei_vakcinaigazolvany_kiszivargott_jelszavak","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Ez történt: \"Aranyfolyót\" fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1298cfe-fce1-46b2-b972-c0570a2fad30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai startup kompakt méretben árusítana a hagyományos számítógépeknél sokkal több feladatot sokkal rövidebb idő alatt megoldó, kvantumszámítógépét. A teljesítménynek komoly ára van.","shortLead":"Egy kínai startup kompakt méretben árusítana a hagyományos számítógépeknél sokkal több feladatot sokkal rövidebb idő...","id":"20210213_kvantumszamitogep_asztali_pc_spinq_magneses_rezonancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1298cfe-fce1-46b2-b972-c0570a2fad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e3cc6b-b881-485c-853c-0d620723eb35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_kvantumszamitogep_asztali_pc_spinq_magneses_rezonancia","timestamp":"2021. február. 13. 18:03","title":"1,5 millió forintért adják majd az első asztali kvantumszámítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV híradójának reagált a szaktárca arra, hogy a Fiumei úti baleseti intézetben sapkában és kesztyűben dolgoznak az orvosok és az ápolók. ","shortLead":"Az ATV híradójának reagált a szaktárca arra, hogy a Fiumei úti baleseti intézetben sapkában és kesztyűben dolgoznak...","id":"20210214_Valaszolt_az_EMMI_a_baleseti_intezetben_tapasztalt_hidegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d76c562-9fb2-4e08-9087-c4094cec7f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Valaszolt_az_EMMI_a_baleseti_intezetben_tapasztalt_hidegre","timestamp":"2021. február. 14. 15:57","title":"Válaszolt az EMMI a baleseti intézetben tapasztalt hidegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","shortLead":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","id":"20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62652db-5d71-4bf8-9325-96645d52fc60","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","timestamp":"2021. február. 15. 04:23","title":"Eléggé megviselte Max Verstappen barátnőjét, hogy beült a holland mellé egy körre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]