[{"available":true,"c_guid":"969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","shortLead":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","id":"20210216_konyvtar_terez_korut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49f4d7-776e-437e-9ad5-d55661c65a19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_konyvtar_terez_korut","timestamp":"2021. február. 16. 11:38","title":"Könyvtár nyílik a körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c998acc-9b5a-463b-95bc-13fac982b890","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman sem úgy alakult Gai Assulin karrierje, mint ahogy azt elképzelték.","shortLead":"Finoman sem úgy alakult Gai Assulin karrierje, mint ahogy azt elképzelték.","id":"20210217_gai_assulin_messi_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c998acc-9b5a-463b-95bc-13fac982b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4a4f-db5a-439b-8e41-56087b83f8fd","keywords":null,"link":"/sport/20210217_gai_assulin_messi_olaszorszag","timestamp":"2021. február. 17. 15:50","title":"Tíz éve még az új Messinek gondolták, most a negyedosztályban kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c875ff04-725f-402b-a27d-7aa7bc16a561","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német sportszeróriás nem tudta sikerre vinni a 2006-ban megvásárolt amerikai márkát. Most megindítja az eladás hivatalos folyamatát.","shortLead":"A német sportszeróriás nem tudta sikerre vinni a 2006-ban megvásárolt amerikai márkát. Most megindítja az eladás...","id":"20210216_reebok_adidas_eladas_veszteseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c875ff04-725f-402b-a27d-7aa7bc16a561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b20eff6-c60a-44d9-80fe-f764baefd9a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_reebok_adidas_eladas_veszteseg","timestamp":"2021. február. 16. 17:45","title":"Megszabadul az Adidas a Reeboktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724aff86-f14a-4bc7-92d1-6c4eafab21a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes eredményekre jutott egy francia kutatás: e szerint aki túl lassan válaszol, azt gyakran hazugnak hiszi a többi ember.","shortLead":"Érdekes eredményekre jutott egy francia kutatás: e szerint aki túl lassan válaszol, azt gyakran hazugnak hiszi a többi...","id":"20210216_hazug_hazugsag_valasz_oszinteseg_pszichologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724aff86-f14a-4bc7-92d1-6c4eafab21a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d411d248-bad5-4ea7-8be8-760a3cde7243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_hazug_hazugsag_valasz_oszinteseg_pszichologia","timestamp":"2021. február. 16. 18:03","title":"Nagyobb valószínűséggel gondolja hazugnak a környezete azt, aki túl lassan válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"550 ezer vakcinával a fedélzetén érkezett a repülőgép Kínából Magyarországra.","shortLead":"550 ezer vakcinával a fedélzetén érkezett a repülőgép Kínából Magyarországra.","id":"20210216_kinai_oltoanyag_magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5719a78-9d1c-44fb-9981-8e46073a9690","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_kinai_oltoanyag_magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 16. 12:09","title":"Megérkezett a kínai oltóanyag Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","shortLead":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","id":"20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cc4f70-cab6-4be1-b72e-6aa91d3f890b","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","timestamp":"2021. február. 15. 18:01","title":"Úgy tűnik, bejött az Auchannak, hogy használt ruhát árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2581926-b96b-4824-ab97-56cb025fd862","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Komolyan veszi a terjeszkedést Tatán a Hell-cégcsoport: luxusszálloda-fejlesztése mellett malmot venne az Öreg-tó partján. Miután azt az állam közpénzből rendbe hozta. Popovics Judit összellenzéki önkormányzati képviselő hűtlen kezelés gyanújával büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Komolyan veszi a terjeszkedést Tatán a Hell-cégcsoport: luxusszálloda-fejlesztése mellett malmot venne az Öreg-tó...","id":"20210217_Cifra_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2581926-b96b-4824-ab97-56cb025fd862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6761321-3612-4648-9b86-d2f7cee06c07","keywords":null,"link":"/360/20210217_Cifra_ugy","timestamp":"2021. február. 17. 13:00","title":"Közpénzből újulhat meg a tatai Cifra-malom, de nem tudni, kinek őröl majd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]