[{"available":true,"c_guid":"7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","id":"20210217_egri_var_fal_omlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605f2aa-a98f-4f2f-aafa-49cf5e39fb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_egri_var_fal_omlas","timestamp":"2021. február. 17. 14:52","title":"Leomlott az Egri Vár fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","shortLead":"Az Instagramon jelentették be a hírt. \r

","id":"20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6804a08-d32f-4533-a184-0ed222bc3695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3befeb-cb57-430b-bce5-924c9aff5824","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Masodik_gyereket_varja_Cseke_Eszter_es_S_Takacs_Andras","timestamp":"2021. február. 17. 13:34","title":"Második gyerekét várja Cseke Eszter és S. Takács András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","shortLead":"A Szeged.hu úgy értesült, hogy Szabó Bálintot a Szegedi Egyetem makói pszichiátriai klinikájára szállították. ","id":"20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00d8fc-7a80-440c-a01c-0eaa7f0b30da","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_szabo_balint_eltunes_megtalalas_mako_korhaz","timestamp":"2021. február. 16. 16:34","title":"Személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoznak az eltűnt szegedi képviselő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondanak a Damjanich utcai épület nyílt pályázat útján nyert bérleti jogáról az SZFE hallgatói. A hvg360 reggeli...","id":"20210217_Radar360_Szijj_Laszlo_vagyona_es_a_bitcoin_is_rekordot_dontott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ae81f5-2257-458f-b0c7-334478344482","keywords":null,"link":"/360/20210217_Radar360_Szijj_Laszlo_vagyona_es_a_bitcoin_is_rekordot_dontott","timestamp":"2021. február. 17. 07:57","title":"Radar360: Szíjj László vagyona és a bitcoin is rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317d21f2-b235-475f-b1ee-b8a60eadd67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó bemutatta kompakt szabadidő-autójának harmadik generációját.","shortLead":"A japán gyártó bemutatta kompakt szabadidő-autójának harmadik generációját.","id":"20210218_itt_a_teljesen_uj_hibrid_honda_hrv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317d21f2-b235-475f-b1ee-b8a60eadd67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf29266-37e7-47d5-97b5-1d8fc691ae5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_itt_a_teljesen_uj_hibrid_honda_hrv","timestamp":"2021. február. 18. 09:21","title":"Itt a teljesen új hibrid Honda HR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabc0eb-80f2-401a-8b45-561c8c403e09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olasz orvosok a híres Da Vinci robotrendszert használták az úttörő beavatkozáshoz, amely sikerrel zárult.","shortLead":"Olasz orvosok a híres Da Vinci robotrendszert használták az úttörő beavatkozáshoz, amely sikerrel zárult.","id":"20210217_robotsebesz_robot_da_vinci_vesedaganat_daganat_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aabc0eb-80f2-401a-8b45-561c8c403e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1c1d5b-9fff-4387-bc55-4fe1e7601bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_robotsebesz_robot_da_vinci_vesedaganat_daganat_mutet","timestamp":"2021. február. 17. 16:16","title":"Ébren volt a páciens, amikor a robot eltávolította a daganatot a testéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee34ca99-e402-442c-8e40-a16419b8b170","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS rendszerszoftver következő verziójával több mint 200 új hangulatjel költözik az almás eszközökre. Vakcinás is van köztük.","shortLead":"Az iOS rendszerszoftver következő verziójával több mint 200 új hangulatjel költözik az almás eszközökre. Vakcinás is...","id":"20210217_apple_iphone_emoji_vakcina_ios_14_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee34ca99-e402-442c-8e40-a16419b8b170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ee2ac7-4ec6-4049-bd4a-7a5b90feafbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_apple_iphone_emoji_vakcina_ios_14_5","timestamp":"2021. február. 17. 19:33","title":"Saját emojit kap iPhone-okon a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e20e5cd-bf4a-4b81-84f8-aac884dae9c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dühös autósok okoztak életveszélyes helyzetet az M3-as autópályán.","shortLead":"Dühös autósok okoztak életveszélyes helyzetet az M3-as autópályán.","id":"20210218_Allora_fekezett_autok_es_uldozes_az_M3ason__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e20e5cd-bf4a-4b81-84f8-aac884dae9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15e1a3c-7f73-46ac-8663-d4ee91891807","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Allora_fekezett_autok_es_uldozes_az_M3ason__video","timestamp":"2021. február. 18. 09:12","title":"Állóra fékezett autók és üldözés az M3-ason egy közúti vita miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]