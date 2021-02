annak a közleménynek a furcsasága, az, hogy a szemeszter végéig megpróbálnak találni, és akkor kiköltöznek, semmi másról nincs szó, mint időhúzásról, és arról, hogy most azt az össztüzet, a jogos felháborodást, ami megszületett az emberekben, azt egy kicsit tompítsák és elmossák tulajdonképpen ennek a botránynak az élét

Interjút adott Vidnyánszky Attila a Karc FM-nek két nappal ezelőtt, amikor már lehetett tudni, hogy a Freeszfe egyesület úgy döntött, lemond a Damjanich utcai ingatlanról, mert az szerintük politikai színtérré vált.

Vidnyánszky, a Színház-és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke szerint szó sincs az erkölcsi konzekvenciák levonásáról. "Annak a közleménynek a furcsasága, hogy a szemeszter végéig megpróbálnak találni, és akkor kiköltöznek, semmi másról nem szól, mint időhúzásról, és arról, hogy azt az össztüzet és jogos felháborodást, ami megszületett az emberekben, kicsit tompítsák, és elmossák ennek a botránynak az élét."

Vidnyánszky szerint ők most is ugyanazt kommunikálják, amit tavaly, a diákok továbbmehetnek a diplomáig azokkal az oktatókkal, akik annak idején felvették őket. "Az, hogy olyan szintű a gyűlölet, és olyan fokú az elutasítása a párbeszédnek, az egyetem korábbi vezetése és a tanári kar nagyrésze felől, hogy inkább különmennek és szétszakítják az intézményt, mintsem hogy leüljenek velünk, és elfogadják, hogy más tanárok, más elképzelések is – hangsúlyozom – jelen vannak az egyetemen, ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni."

Arra a kérdésre, hogy nem riasztja-e el a potenciálisan jó mestereket az, hogy durván betámadnak mindenkit, aki munkát vállal az egyetemen, Vidnyánszky elmondta, sok embert elriaszt, mert ez egy komoly, felépített gépezet, mindenféle szinten működnek katonák a másik oldalon, vannak hivatásos lejáratók, akiknek egész életük és munkásságuk mások befeketítése és a közélet piszkítása, ezért sokan megriadnak, de hálistennek sokan igent mondtak" – tette hozzá. A kuratórium elnöke arról is beszélt, hogy vannak olyan nevek, akiket még nem is jelentettek be, hogy megvédjék őket a támadásoktól, legalábbis húzni akarják egy kicsit az időt, de remélik, hogy új korszaka indul az egyetemnek.

Vidnyánszkyt arról is kérdezték, hogy mostantól több fiatal próbálhatja-e ki magát az intézményben. Úgy felelt, nem tudja pontosan, mennyi a jelentkezők száma, de reméli, sokan jönnek majd,

annak ellenére, hogy elképesztő és iszonyatosan felelőtlen agitáció ment az egész országban a drámatagozatos középiskolákban, hogy ne jöjjenek a diákok felvételizni, ez példátlan, elkeserítő, játszani emberek sorsával így.

A műsorvezető felvetette, hogy a Freeszfe egyesület a szabad diskurzuson alapuló kreativitás otthona kíván lenni, majd megkérdezte, ezt az SZFE is meg tudja-e majd adni a diákoknak.

Vidnyánszky erre azt mondta: legyen így. "Németh Gáboréknak nem sikerült az előző 20 évben szabad diskurzusú, kreativitású intézményt felépíteni, kirekesztőt, egysíkút, bezárkózót igen, tehát én kifejezetten szurkolok, hogy hátha sikerül nekik egy egyesület keretein belül egy sokkal szabadabbat felépíteni. Ez közös célunk tulajdonképpen, én, mióta közéleti feladatokat vállalok a magyar kulturális életben, a magyar színházi szakmában, azóta mondom azt, hogy sokkal szabadabbá kéne tenni ezt a borzalmas igazodási vágyat, kényszert, amit belesulykolnak a diákokba, és erre zseniális példáink vannak az elmúlt hónapokból is, fájdalmasan erős példáink. Szóval, szurkolok Németh Gáboréknak, azt kell hogy mondjam."

Az interjúban felmerült, hogy vajon mit lehet kezdeni azokkal a vádakkal, hogy a megújuló egyetemen le akarják nyomni a diákok torkán a nemzeti-keresztény gondolkodásmódot. Vidnyásznky azt mondta, "semmit nem tudok ezzel kezdeni, majd fogunk dolgozni, és meg fogják tapasztalni, milyen az az oktatási mód, ahogy mi ezt csináljuk. Két évtizede tanítok, nem tudom, a diákjaimat kell megkérdezni arról, mennyire nyomtam el bennük a másfajta gondolkodásmódot. Pont az az elsődleges célom, mindig az volt a vágyam, hogy olyan diákok kerüljenek ki a kezem alól, akiknek gerincük van, akiknek véleményük van, akik ellent tudnak mondani, ha nem értenek egyet, nem hunyászkodnak meg, nem igazodnak, szóval pont minden egészen más, mint ami ebben az intézményben működött."

A Nemzeti Színház igazgatóját megkérdezték arról is, mit gondol új feladatáról, arról, hogy bekerült a Kossuth-díjakról döntő bizottságba is. Vidnyánszky szerint ez nem egy olyan pozíció, ami igazán sok időt venne el az ember életéből. "Végtelenül megtisztelőnek tartom, kikérik a véleményemet alkotók munkássága kapcsán, és az a dolgom, hogy elmondjam őszintén azt, amit gondolok egy-egy életút, egy-egy teljesítmény kapcsán" – tette hozzá.

