Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83cee79d-82c9-498e-89fd-5a99c046b79d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már sejteni lehet, hogy az Apple is dolgozik összehajtható telefonon. Egy szabadalmi bejelentés pedig azt sugallja, hogy felhasználná egy ilyen készülék házának sajátosságait a jobb, sőt különlegesebb fotózás érdekében.","shortLead":"Azt már sejteni lehet, hogy az Apple is dolgozik összehajtható telefonon. Egy szabadalmi bejelentés pedig azt sugallja...","id":"20210219_apple_szabadalom_kamerak_a_hajlekony_hazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cee79d-82c9-498e-89fd-5a99c046b79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939346f1-b6c2-4784-b746-fd81a4f3e526","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_apple_szabadalom_kamerak_a_hajlekony_hazon","timestamp":"2021. február. 19. 11:03","title":"Trükkösen helyezné el a kamerákat az Apple az összehajtható iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon az európai visszaesésnek nagyjából a felét produkálta az új személyautók piaca. ","shortLead":"Magyarországon az európai visszaesésnek nagyjából a felét produkálta az új személyautók piaca. ","id":"20210218_az_europai_atlagnal_jobban_kezdte_2021et_a_magyar_ujautopiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bf893c-47c6-454e-a5d8-1057fc5881e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_az_europai_atlagnal_jobban_kezdte_2021et_a_magyar_ujautopiac","timestamp":"2021. február. 18. 15:08","title":"Az európai átlagnál jobban kezdte 2021-et a magyar újautópiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f2e326-5ddb-4943-86f7-9bb53a458c76","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Új arcvonásokkal, továbbfejlesztett technikával és immár összkerekes változatban támad a plugin hibrid hajtásláncú felfrissített E-osztály. Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a prémium kategóriás német szedán.","shortLead":"Új arcvonásokkal, továbbfejlesztett technikával és immár összkerekes változatban támad a plugin hibrid hajtásláncú...","id":"20210219_mit_tud_a_zold_rendszamos_uj_eosztaly_teszten_a_mercedes_e_300_e_4matic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f2e326-5ddb-4943-86f7-9bb53a458c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228eca0d-3415-47e5-af28-b5cc250f196e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_mit_tud_a_zold_rendszamos_uj_eosztaly_teszten_a_mercedes_e_300_e_4matic","timestamp":"2021. február. 19. 19:30","title":"Mit tud a zöld rendszámos új E-osztály? Teszten a Mercedes E 300 e 4Matic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e28c32b-0cdc-40e9-ac51-b456e5f71162","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokan már temették/temetik a Huawi okostelefonos üzletágát, úgy tűnik, a kínai gyártó egyelőre nem áll le. A legújabb hírek szerint március utolsó hétvégéjén három új telefont is bemutathat.","shortLead":"Bár sokan már temették/temetik a Huawi okostelefonos üzletágát, úgy tűnik, a kínai gyártó egyelőre nem áll le...","id":"20210218_huawei_p50_csalad_megjelenes_harmony_os","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e28c32b-0cdc-40e9-ac51-b456e5f71162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf436f1-04de-44a9-a371-b2f5928368df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_huawei_p50_csalad_megjelenes_harmony_os","timestamp":"2021. február. 18. 13:03","title":"Jönnek a Huawei új csúcstelefonjai, ezeken már a saját rendszerük lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5498288-765f-47b0-a032-1f46dd41ad81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetértenek azzal az üzenettel, hogy a család az család. ","shortLead":"Egyetértenek azzal az üzenettel, hogy a család az család. ","id":"20210218_Negyven_marka_acsaladazcsalad_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5498288-765f-47b0-a032-1f46dd41ad81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431e870e-38d5-4aac-ace5-a21ad6a9668c","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Negyven_marka_acsaladazcsalad_kampany","timestamp":"2021. február. 18. 14:25","title":"Az IKEA, a Sziget és a CinemaCity mellett több mint negyven márka csatlakozott a szivárványcsaládok kampányához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csoport éves vesztesége így 7,1 milliárd euróra duzzadt a 2019-es 290 millió eurós nyereség után.","shortLead":"A csoport éves vesztesége így 7,1 milliárd euróra duzzadt a 2019-es 290 millió eurós nyereség után.","id":"20210218_Az_oltasban_es_az_allami_segitsegben_bizik_az_Air_FranceKLM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81cd8c0-f5e7-4c58-975a-6ec81b7ba8f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Az_oltasban_es_az_allami_segitsegben_bizik_az_Air_FranceKLM","timestamp":"2021. február. 18. 17:01","title":"Az oltásban és az állami segítségben bízik a súlyosan veszteséges Air France-KLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsősorban Spanyolország keleti felét és Franciaország északi részét érinti a porfelhő.","shortLead":"Elsősorban Spanyolország keleti felét és Franciaország északi részét érinti a porfelhő.","id":"20210219_Homokfelho_Szahara_Europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499cf149-00bc-4ef1-a108-b25440a2c905","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Homokfelho_Szahara_Europa","timestamp":"2021. február. 19. 21:22","title":"Ismét szaharai homokfelhő érkezik Európa fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","shortLead":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","id":"20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e524311-dfe7-4e4c-8a84-f82142571894","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","timestamp":"2021. február. 18. 07:54","title":"Varga Judit pályáztatás nélkül, Trócsányi ügyvédi irodájából jelölt uniós bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]