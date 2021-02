Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A leromlott állapotú alkotást egy óriásdaruval mozdították el, és a Savoyai-teraszon kialakított szabadtéri restaurátorműhelybe szállították.

Leemelték a vár turulszobrát A kutatók egyelőre keresik a magyarázatot a királypingvin sárga színére, de valószínűsíthető, hogy nem termelődött elég melanin a madár szervezetében. Ilyet még nem láttunk: sárga színű pingvint kapott lencsevégre egy belga fotós Amikor megmentették végre, a fia szerint a koránál legalább húsz évvel idősebbnek nézett ki. 14 órán át hánykolódott egy férfi a Csendes-óceánban Összegyűjtöttük, mit is kell néznie a műanyag csomagolásokon, hogy biztosan a megfelelő helyre kerüljön a műanyaghulladék. Könnyen lehet, hogy jó szándék vezérelte, mégis rosszul gyűjtötte eddig szelektíven a műanyagot

Die Welt: Szorul a hurok Donald Trump körül
Üzleti érdekeltségei inognak, bevételei visszazuhantak, de lehet, hogy még nem is ez a legrosszabb, ami a volt amerikai elnökre vár, írja a német lap.

Orbánt másolja a lengyel kormány, amikor nekiesik a médiának
A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország tényleges irányítójaként most a független médiát vette célba, és felvásároltatta a vidéki lapokat.

Az Ab-nek döntenie kell az abortusztörvényről és vihart kavarhat
Az egészségügyért is felelős miniszter, Kásler Miklós a hatályos törvényt támogatja.

Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem
Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.