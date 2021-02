Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"\"Orbán titkos alagútjaként\" dobta be a köztudatba a Jobbik a Puskás Arénába tervezett beruházást, pedig valójában egy ilyen építkezést lehetetlen lenne titokban tartani és nem is ez a cél. Jóllehet sokakban a hír hallatán egy alagúton át menekülő politikus képe sejlik fel, valójában ez a pénzről szól: ha egy beruházás bizonyos részletei titkosak, akkor a költségekkel a nyilvánosság előtt sem kell elszámolni. Főleg akkor, ha a beruházás utólag épül, tehát eleve drágábban, mintha akkor építették volna meg, amikor a stadiont.","shortLead":"\"Orbán titkos alagútjaként\" dobta be a köztudatba a Jobbik a Puskás Arénába tervezett beruházást, pedig valójában...","id":"20210225_puskas_stadion_alagut_stummer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e9ff98-55bb-4e97-bcbf-8fbe6e7e2d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd9d7e8-607d-4602-8992-2eb78d44cf1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_puskas_stadion_alagut_stummer","timestamp":"2021. február. 25. 18:00","title":"Nem Orbán, hanem az elköltendő közpénz miatt \"titkos\" az alagút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd29c7a-78b9-4d19-9625-8260f99366bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gépátvételre az Alfredo Di Stéfano stadion parkolójában került sor.","shortLead":"A gépátvételre az Alfredo Di Stéfano stadion parkolójában került sor.","id":"20210226_Megkaptak_uj_ceges_autoikat_a_Real_Madrid_jatekosai_Benzema_volt_a_legszerenyebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd29c7a-78b9-4d19-9625-8260f99366bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c093b-3d18-4f92-bc6f-54957e823455","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Megkaptak_uj_ceges_autoikat_a_Real_Madrid_jatekosai_Benzema_volt_a_legszerenyebb","timestamp":"2021. február. 26. 14:15","title":"Megkapták céges autóikat a Real Madrid játékosai, Benzema volt a legszerényebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb kapusának szivárványcsaládok melletti kiállásával nem értenek egyet a magyar lelátók hangadói, de valószínűtlen, hogy a kommenteken túl bármilyen veszély fenyegetné a sportolót. Mire ki lehet menni meccsre, valószínűleg el is felejtik.","shortLead":"A világ egyik legjobb kapusának szivárványcsaládok melletti kiállásával nem értenek egyet a magyar lelátók hangadói, de...","id":"20210225_gulacsi_valogatott_csaladazcsalad_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3446595c-aff0-4cde-9c13-3ba7c90b52b4","keywords":null,"link":"/sport/20210225_gulacsi_valogatott_csaladazcsalad_szurkolok","timestamp":"2021. február. 25. 21:00","title":"Mekkora \"bűn\" Gulácsi Péter kiállása a magyar foci túlpolitizált világában? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Agrárgazdasági Kamara szerint a sertés, a baromfi, és minden állati eredetű termék drágulni fog.\r

","shortLead":"Agrárgazdasági Kamara szerint a sertés, a baromfi, és minden állati eredetű termék drágulni fog.\r

","id":"20210225_Tovabb_emelkedhet_a_husok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb79128-734a-40d5-82bb-c086c69551cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Tovabb_emelkedhet_a_husok_ara","timestamp":"2021. február. 25. 20:31","title":"Emelkedhet a húsok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő civil szervezeteket – derül ki az Európai Bíróság vonatkozó határozatát megelőző főtanácsnoki indítványából.","shortLead":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő...","id":"20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4281aa8-942b-42ce-afaa-d975b2019be4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","timestamp":"2021. február. 25. 11:10","title":"A Stop Soros törvényt is elkaszálhatja az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fa0830-57c1-4ddb-868d-b0767edd66ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka.","shortLead":"A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka.","id":"20210225_Skoda_Fabia_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9fa0830-57c1-4ddb-868d-b0767edd66ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858944cc-4061-46fd-a0f5-a809586652e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Skoda_Fabia_2022","timestamp":"2021. február. 25. 11:47","title":"Szinte minden kiderült a legújabb Skoda Fabiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","shortLead":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","id":"20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ed2865-7ed3-47f0-9549-09cd9394846a","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","timestamp":"2021. február. 26. 11:28","title":"Teljesen leáll az oktatás jövő héten a járvány miatt egy budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával. Most kalapács alá kerül, és a kikiáltása ára 12 ezer dollár, azaz körülbelül három és fél millió forintnak megfelelő összeg.","shortLead":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával...","id":"20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70230f-8e90-4ae2-b575-f8a2a8f2ad07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","timestamp":"2021. február. 25. 15:03","title":"3,5 millió forintért kerül kalapács alá az Apple szivárványos táblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]