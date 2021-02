Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moszkva és Bécs megállapodott, hogy tárgyalni fog a Szputnyik V szállításáról.

","shortLead":"Moszkva és Bécs megállapodott, hogy tárgyalni fog a Szputnyik V szállításáról.

","id":"20210226_Ausztria_Oroszorszag_Szputnyik_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5526e0-12b8-4277-ad1f-178593f4e2b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Ausztria_Oroszorszag_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. február. 26. 17:59","title":"Ausztria is beszállhat az orosz koronavírus elleni vakcina gyártásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,5 százalékos magyar gazdasági növekedésre számít a bankcsoport. ","shortLead":"5,5 százalékos magyar gazdasági növekedésre számít a bankcsoport. ","id":"20210226_magyar_gazdasagi_novekedes_erste","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb7f96b-fda9-414f-8d4c-7bb9009c72b9","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_magyar_gazdasagi_novekedes_erste","timestamp":"2021. február. 26. 13:50","title":" Az Erste szerint a régióban a magyar gazdaság ugorhatja a legnagyobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában elmondta, újra azt kell figyelni, hány üres ágy van a kórházakban.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában elmondta, újra azt kell figyelni, hány üres ágy van a kórházakban.","id":"20210226_Penteki_jarvanyadatok_123_halott_4668_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d0567-d161-4bab-b765-95a25372d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5554ee7-3565-42bf-aae3-a6b91eeb8a60","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Penteki_jarvanyadatok_123_halott_4668_fertozott","timestamp":"2021. február. 26. 07:39","title":"Járványadatok: 123 halott, 4668 fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i maffiacsalád, a Gambinók főnöke.","shortLead":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i...","id":"20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b46002-da65-4a42-8791-fc3fe5cf4846","keywords":null,"link":"/elet/20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","timestamp":"2021. február. 27. 14:13","title":"A börtönben elhunyt Peter Gotti egykori New York-i maffiafőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresség 500 ezer dollárt ajánl annak, aki visszaviszi az eltűnt kutyáit.","shortLead":"A híresség 500 ezer dollárt ajánl annak, aki visszaviszi az eltűnt kutyáit.","id":"20210225_elraboltak_lady_gaga_kutyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960a786a-7e98-4d76-95f9-e1711d78f7a3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_elraboltak_lady_gaga_kutyait","timestamp":"2021. február. 25. 18:14","title":"Rálőttek Lady Gaga kutyasétáltatójára, a kutyákat elrabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fejlett világban egyre többek problémája, hogy mit egyen a macska vagy a kutya, ha vele ellentétben a gazdi nem húsevő, és vegetáriánusként ellenzi az állatok ennivalóvá alakítását. ","shortLead":"A fejlett világban egyre többek problémája, hogy mit egyen a macska vagy a kutya, ha vele ellentétben a gazdi nem...","id":"202108_muhus_haziallatoknak_csapolt_hus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5f4d4f-dbc3-420c-b8d7-a8bfed86cc87","keywords":null,"link":"/360/202108_muhus_haziallatoknak_csapolt_hus","timestamp":"2021. február. 26. 16:00","title":"Jön a műhúsos állateledel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar fizetőeszköz veszített az értékéből a főbb devizákkal szemben.","shortLead":"A magyar fizetőeszköz veszített az értékéből a főbb devizákkal szemben.","id":"20210226_forint_euro_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d478ba6d-d33e-42e0-b67f-14b21885572f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2021. február. 26. 19:22","title":"362,6-os euróárfolyamra gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közterület-felügyelet szerint méltányossági kérdésben a hatóságnak kell döntenie.","shortLead":"A közterület-felügyelet szerint méltányossági kérdésben a hatóságnak kell döntenie.","id":"20210226_rendorseg_vizsgalat_infarktus_meltanyossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c676ed95-8993-493e-acd9-93f9240bc4e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_rendorseg_vizsgalat_infarktus_meltanyossag","timestamp":"2021. február. 26. 17:38","title":"Vizsgálja a rendőrség az infarktusa miatt rossz helyen parkoló, majd megbírságolt nő ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]