Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Úgy tudjuk, hogy az egyetemi vezetőknek nem sikerült meggyőzniük az orvosokat. Ha hétfő éjfélig nem gondolják meg magukat, keddtől megáll az élet a szegedi klinikákon.","shortLead":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik...","id":"20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958181e-fe4f-4451-98f1-321f136b6572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","timestamp":"2021. február. 26. 21:30","title":"Nincs megállapodás, keddtől veszélyben a műtétek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","shortLead":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","id":"20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c62312-ce1c-4059-8ccd-048abfe16a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","timestamp":"2021. február. 28. 11:28","title":"Egy zsiráf kivágott szívével pózolt a Facebookon egy trófeavadász nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban lehessen megakadályozni a járvány terjedését.","shortLead":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban...","id":"20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b51c1e-61f8-4a3d-be2e-712d71b6ec7d","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","timestamp":"2021. február. 27. 08:45","title":"Galgóczi Ágnes: Indokolt lenne rövid időre lezárni a plázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc479e86-c1aa-4184-bae3-1fe800016ac1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor sárga lett, persze ő gyorsan kilőtt. ","shortLead":"Amikor sárga lett, persze ő gyorsan kilőtt. ","id":"20210227_Video_Porsche_fekezes_Balatoni_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc479e86-c1aa-4184-bae3-1fe800016ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cae31a-b6c3-46e7-8ac3-293bfe41dbbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_Video_Porsche_fekezes_Balatoni_uton","timestamp":"2021. február. 27. 07:57","title":"Zöld jelzésnél megállt a Porsche és megvárta, amíg mindenki pirosat kap - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba0d723-f1c4-4aa5-a11c-d11b19d273bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a személyre szabott hirdetések megjelenítésével a kisvállalkozások járnak jól, ám a jelek szerint a felhasználók ezzel nem igazán értenek egyet.","shortLead":"A Facebook szerint a személyre szabott hirdetések megjelenítésével a kisvállalkozások járnak jól, ám a jelek szerint...","id":"20210226_facebook_hirdetes_reklam_video_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba0d723-f1c4-4aa5-a11c-d11b19d273bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b091f46-bc6a-4cec-bb4d-c6da14c98eb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_facebook_hirdetes_reklam_video_youtube","timestamp":"2021. február. 26. 14:08","title":"Videót készített a Facebook arról, hogy a reklámok jók, de visszafelé sült el a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee","c_author":"","category":"itthon","description":"Kigyulladt a nádas Fonyódnál, a körülbelül húsz hektáron elterjedt tűz megfékezésére már nyolc helyről érkeztek hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók - ismertette a katasztrófavédelem honlapján szombaton este.","shortLead":"Kigyulladt a nádas Fonyódnál, a körülbelül húsz hektáron elterjedt tűz megfékezésére már nyolc helyről érkeztek...","id":"20210227_Eg_a_berek_Fonyodnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4b59a-f9c9-4587-8c78-b1ecd4df744a","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Eg_a_berek_Fonyodnal","timestamp":"2021. február. 27. 21:02","title":"Ég a berek Fonyódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek kialakulását.","shortLead":"A egyoltásos vakcina 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a koronavírus okozta betegség súlyos szövődményeinek...","id":"20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a67db20-9361-4feb-989b-325567dbd119","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Egyesult_Allamok_gyogyszerhatosag_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. február. 28. 08:11","title":"Engedélyezte az Egyesült Államok gyógyszerhatósága a Johnson and Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a Covid–19-betegség után sokan még hónapokig szenvednek a tünetektől, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja az országban egyedülálló új ellátási formát, Post-Covid Szakambulancia Hálózatot hozott létre. ","shortLead":"Mivel a Covid–19-betegség után sokan még hónapokig szenvednek a tünetektől, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja...","id":"20210226_PostCovid_szakambulanciakat_hoztak_letre_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e2052a-efdb-4c5f-82d0-ea425c7a1ae5","keywords":null,"link":"/elet/20210226_PostCovid_szakambulanciakat_hoztak_letre_Debrecenben","timestamp":"2021. február. 26. 16:25","title":"Post-Covid szakambulanciákat hoztak létre Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]