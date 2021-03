A Borat utólagos mozifilmért két Golden Globe-ot is nyert, a díjátadó után arról beszélt, miért érezte fontosnak, hogy elkészüljön a film.

A vígjáték/musical mezőnyben a Borat utólagos mozifilm kapta a legjobb film díját, Sacha Baron Cohen pedig, aki a szatíra forgatókönyvét is jegyzi, a legjobb vígjáték- vagy musicalszínész díját szerezte meg.

Ahogy azt már korábban is nyilvánvalóvá tette, Sacha Baron Cohen a köszönőbeszédében is utalt arra, hogy a filmet elsősorban azért készítette, hogy felhívja a figyelmet a Trump-adminisztráció veszélyeire. „Mindannyian nagyon mélyen hittünk abban, hogy ezt a filmet még a választások előtt be kell mutatni, hogy lássák a hazugságok, a gyűlölet, az összeesküvés-elméletek veszélyét, és az igazság, az empátia és a demokrácia erejét”.

A ceremónia utáni interjúban Sacha Baron Cohen kicsit tovább fűzte ezt a gondolatmenetet: „Ezt a filmet Donald Trump miatt készítettem, mert úgy éreztem, hogy a demokrácia valóban veszélyben volt. Úgy éreztem, hogy az antiszemitizmus, a gyűlölet és nőellenesség, amely az első Borat-filmben feltűnt, most egészen nyílt lett. A rasszisták büszkén vállalták. Közülük az egyik elnök volt. És terjesztette ezt a gyűlöletet, ezeket az összeesküvés-elméleteket, ezeket a hazugságokat. Úgy éreztem, az egyetlen, amit tehetek, hogy ismét előhúzom a szürke öltönyt és megcsinálom a Boratot” – mondta a színész, ismét hangsúlyozva mennyire siettek vele, hogy az emberek még az elnökválasztás előtt láthassák.

