New Yorkból és Los Angelesből közvetítették, de a járvány miatt csak virtuálisan jelentkezett be a Golden Globe idei ceremóniája, a jelöltek és a díjazottak így a monitor előtt ettek, ittak és parádéztak.

A Golden Globe történetében még soha nem fordult elő, hogy három női rendezőt is jelöljenek, és közülük Chloe Zhao meg is kapta a díjat egy hihetetlen filmért, a Nomádok földjén című produkcióért. Hogy perspektívába helyezzük a dolgokat: eddig mindössze egy női rendező nyerte meg ezt a díjat. Az első Barbra Streisand volt még a nyolcvanas években. Egyúttal Zhao az első ázsiai származású női győztes ebben a kategóriában.

„Számomra A nomádok földje a gyász és a gyógyítás zarándoklata” – mondta Zhao a filmjéről, amiben Frances McDormand egy férje halála után a furgonjába költöző, és Amerikát átszelő özvegyet alakít. „Mindenkinek szól, aki életének egy pontján átélte ezt a nehéz és gyönyörű utat. Nem búcsúzunk. Azt mondjuk: viszlát az úton” – üzente.

A Nomádok földje lehengerlően kezdi a díjszezont, besöpörte ugyanis a legjobb film díját is, olyan konvencionálisabbnak mondott jelölteket utasítva maga mögé, mint a A chicagói 7-ek tárgyalása.

Meglepetés született a legjobb színésző kategóriában, ahol Vanessa Kirby is esélyesnek számított a Mundruczó Kornél és Wéber Kata Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért. Az Oscar-esélyeket is elég jól belövő díjat azonban Andra Daynek ítélték oda a The United States vs. Billie Holiday című filmben nyújtott alakításáért a szintén esélyesnek kikiáltott Carey Mulligan és Frances McDormand előtt.

A este legérzelmesebb pillanata volt, amikor Reneé Zellweger bejelentette a tavaly rákbetegségben elhunyt Chadwick Boseman posztumusz díját a legjobb drámai színész kategóriában. A Ma Rainey - A blues nagyasszonya a sztár egyik utolsó filmje volt, az elismerést pedig a színész özvegye, Taylor Simone Ledward fogadta.

Sacha Baron Cohen egy olyan karakterért nyert díjat, akit már- már elfelejtettünk, de Borat minden jel szerint még most is nagyot szól.

Hol van egy igazán jó rasszista kazah őrült, amikor szükség lenne rá? Donald Trump szerint egy mocsadék vagyok. Ő viszont puszta létével fenyegetést jelent a demokráciára. Ezért hoztam ki a Boratot a választás előtt. Ezt posztolta Sacha Baron Cohen a napokban a Twitterre, miután az Amazonon megjelent a legendás 2006-os áldokumentumfilm, a Borat második része, hivatalosan „ Borat utólagos mozifilm: Produkciós kenőpénz szállítása az amerikai rezsimnek a Kazahsztán egyszeri dicsőséges nemzetének hasznára " címmel.

Szép gyűjteménnyel távozott a virtuális ceremóniáról A vezércsel: a Netflix-produkció a legjobb limitált epizódszámú sorozat Golden Globe-ját nyerte el, és a sorozat főszereplét játszó Anya Taylor-Joy is díjazott lett.

A korona kapta a legjobb drámai tévésorozat, a Schitt's Creek pedig a legjobb vígjátéksorozat díját. A brit királyi család életéről szóló A korona két szereplője, a Diana hercegnőt alakító Emma Corrin és a Károly herceget játszó Josh O'Connor a legjobb drámasorozatban játszó színésznő és színész trófeáját vitte el.

Megjön-e a kedvünk egy kis monarchiához? Hiába hasonlítanak megszólalásig a szereplők, a helyzetek és a körülmények a valóságra, A korona című sorozat fikció - annak viszont valóban királyi. Most már négy évadon keresztül láthatjuk, hogy a királynő is ember, nem is szólva a család többi tagjáról. De vajon szimpatikusabb lesz-e ettől a monarchia?

A jobb napokat látott, kisvárosba költöző család életét bemutató Schitt's Creek-sorozat az utolsó évadával nyerte el a Golden Globe-ot. A sorozat sztárja, Catherine O'Hara a legjobb vígjátékszériában szereplő színésznő díját kapta.

A legjobb idegen nyelvű film díját a Lee Isaac Chung rendezte Minari című alkotás kapta, amely egy Amerikában letelepedő koreai családról szól.

