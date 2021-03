Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak egy ma még szürke házfalra festett 3D-s képpel.\r

\r

","shortLead":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak...","id":"20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb4d47-9512-44f1-ad20-8b58e7f3e616","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","timestamp":"2021. március. 03. 14:30","title":"Gigantikus biciklit lehet festeni 800 ezerért Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége.","shortLead":"Gázhálózat rekonstrukcióját végezheti el egy új kiírás szerint a felcsúti milliárdos egyik érdekeltsége.","id":"20210301_meszaros_lorinc_vabeko_kft_mvm_fogaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e54fbf-7d3c-4a46-8e1e-d46bdd139fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_meszaros_lorinc_vabeko_kft_mvm_fogaz","timestamp":"2021. március. 01. 17:06","title":"Mészáros Lőrinc gázszerelős munkára vállalkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2518b7ab-47f4-413e-9f27-d560c9dbb99f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre azt sem tudni, hogy lehet-e fesztivált szervezni nyáron, és hogy beoltják-e addigra a bulizni vágyókat.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, hogy lehet-e fesztivált szervezni nyáron, és hogy beoltják-e addigra a bulizni vágyókat.","id":"20210301_Balaton_Sound_oltasi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2518b7ab-47f4-413e-9f27-d560c9dbb99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79dc785-2f5d-47db-a012-a7a7a3e60376","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Balaton_Sound_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 01. 17:23","title":"Zamárdi oltási igazolványhoz kötné a részvételt a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Digitális Zöld Igazolás néven még márciusban bemutathatja az Európai Bizottság a vakcinaútlevélről szóló tervezetét. Ám az egész uniós tervet meghiúsíthatja, ha a magyar kormány nem szolgáltat adatot az oltás típusáról.","shortLead":"Digitális Zöld Igazolás néven még márciusban bemutathatja az Európai Bizottság a vakcinaútlevélről szóló tervezetét. Ám...","id":"20210301_Elbukhat_az_Europai_Bizottsag_vakcinautlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6200dbfb-c52e-4c6c-8976-2465fd55678e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210301_Elbukhat_az_Europai_Bizottsag_vakcinautlevel","timestamp":"2021. március. 01. 18:20","title":"Könnyen elbukhat az Európai Bizottság terve a vakcinaútlevelekről - részben Magyarország miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia emlékműve. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia...","id":"20210302_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c30a9b3-261c-4690-bd27-6ab840e409cb","keywords":null,"link":"/360/20210302_Radar360","timestamp":"2021. március. 02. 08:00","title":"Radar360: Vészhelyzet a sürgősségin, Bill Gatest telefont választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly év végén lekerült a Netflixről, most az HBO GO-n láthatják újra a rajongók. ","shortLead":"Tavaly év végén lekerült a Netflixről, most az HBO GO-n láthatják újra a rajongók. ","id":"20210302_Jobaratok_streaming_HBO_Go","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f1a71b-d226-44c4-9256-24b83108b421","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Jobaratok_streaming_HBO_Go","timestamp":"2021. március. 02. 11:53","title":"Újra lehet darálni a Jóbarátokat, visszatér egy itthon is elérhető streaming-szolgáltatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Károkról nem érkezett hír.","shortLead":"Károkról nem érkezett hír.","id":"20210302_nagykanizsa_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b5c5b3-b6c9-4d3c-bdf8-c04809896f29","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_nagykanizsa_foldrenges","timestamp":"2021. március. 02. 09:15","title":"Érezhető földrengés volt Nagykanizsa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]