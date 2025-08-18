Kigyulladt egy vonat Sárospatak környékén

Hétfőn délután kettőkor indult el egy vonat Szerencsről Sátoraljaújhelyre, az út közben a jármű egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A MÁV közlése szerint nem sérült meg senki, az oltás és a vizsgálat ideje alatt szünetel a forgalom a két állomás között, pótlóbuszok közlekednek a teljes vonalon.

A közlemény szerint a Volán 3729, 3870-es buszjáratán is érvényesek a vasúti jegyek Sátoraljaújhely és Sárospatak között.

Nemrég az észak-balatoni vasútvonalon gyulladt ki egy mozdony, akkor is hasonlóképpen borult a menetrend, pótlóbuszok közlekedtek. A hétvégén sem volt problémamentes a vasúti közlekedés, arról itt írtunk bővebben.

Elárulta a MÁV, honnan van pénz a késések utáni jegyár-visszatérítésre Éves szinten akár 2 milliárd forintot költhet erre a vasút, miközben jelentős sikernek tekintik, hogy a Keleti pályaudvar elodázhatatlan pályakarbantartására sikerült 4,4 milliárd forint forrást biztosítani.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Fazekas István