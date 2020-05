Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél és vihar miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Szél és vihar miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20200511_vihar_szel_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd870756-0801-47c6-99a4-99d65ad29c7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_vihar_szel_idojaras_omsz","timestamp":"2020. május. 11. 06:04","title":"Napközben 31 fok is lehet, este érkezhet vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc cég, elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség és szatellitszervezetei írtak ki közbeszerzést, de pár nappal később visszavonták.","shortLead":"Nyolc cég, elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség és szatellitszervezetei írtak ki közbeszerzést, de pár nappal...","id":"20200511_Megsem_kellenek_koronavirustanacsok_az_allami_turizmusnak_5_milliardert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd7e867-ef53-4e5f-a396-7ea13b405387","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_Megsem_kellenek_koronavirustanacsok_az_allami_turizmusnak_5_milliardert","timestamp":"2020. május. 11. 13:08","title":"Mégsem kellenek koronavírus-tanácsok az állami turizmusnak 5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szempontból is érdekes mobil lehet az ősszel érkező iPhone 12, ha igazak az ismert szivárogtató, Max Weinbach előrejelzései.","shortLead":"Több szempontból is érdekes mobil lehet az ősszel érkező iPhone 12, ha igazak az ismert szivárogtató, Max Weinbach...","id":"20200511_iphone_12_pro_120_hz_es_kijelzo_lidar_szenzor_max_weinbach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01aaf5be-db2c-42b9-b1d9-d49d8d81d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_iphone_12_pro_120_hz_es_kijelzo_lidar_szenzor_max_weinbach","timestamp":"2020. május. 11. 21:12","title":"Kamerában, aksiban és kijelzőben is jobb lehet az iPhone 12, mint az Apple mostani telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bfb03d3-539f-4201-a414-8c18eb0cb7ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint Magyarországon az egész világhoz képest sikeresen kezelik a járványt. Eddig 378-an vállalták azt, hogy letöltenek egy telefonos applikációt, hogy így ellenőrizzék, betartják-e a karantént.","shortLead":"Müller Cecília szerint Magyarországon az egész világhoz képest sikeresen kezelik a járványt. Eddig 378-an vállalták...","id":"20200511_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bfb03d3-539f-4201-a414-8c18eb0cb7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942bd92f-f8d4-4c64-a562-bd2e52c84566","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_hetfoi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 11. 11:20","title":"Szerdán dönt a kormány arról, enyhítik-e a korlátozásokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta, hogy a parlamentben számonkérjék a román elnököt a magyarellenes mondatai miatt. A Momentum - amelynek képviselői egy EP-frakcióban ülnek az USR-esekkel - megdöbbent, és csak akkor hajlandó további együttműködésre, ha az USR magyarbarát politikát fog folytatni.","shortLead":"Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta...","id":"20200510_FeketeGyor_Momentum_roman_usr_magyarellenesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5622ef85-43fc-4bda-82cb-a5f6d7a597bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_FeketeGyor_Momentum_roman_usr_magyarellenesseg","timestamp":"2020. május. 10. 11:59","title":"Fekete-Győr üzent a Momentum román szövetségeseinek: Semmilyen magyarellenesség nem elfogadható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy idős vuhani férfi koronavírus-tesztje pozitív lett. Észak-Kínában egy városban magasra emelték a riasztási szintet.","shortLead":"Egy idős vuhani férfi koronavírus-tesztje pozitív lett. Észak-Kínában egy városban magasra emelték a riasztási szintet.","id":"20200510_Ujra_megjelent_Vuhanban_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b146147-38bb-478c-900f-e0202a645640","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ujra_megjelent_Vuhanban_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 15:47","title":"Újra megjelent Vuhanban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai szalonokban, fodrászatokban és strandokon betartandó biztonsági előírásokat.","shortLead":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019bac4-7a25-496f-9aa3-f74d454d7607","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","timestamp":"2020. május. 12. 05:44","title":"Majdnem mindent újranyitnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]