[{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","shortLead":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","id":"20210304_kormanyinfo0304","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d541393-ff33-4d69-893e-d7ee8115d389","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_kormanyinfo0304","timestamp":"2021. március. 04. 11:30","title":"Kormányinfó: bezár az összes iskola, óvoda, a legtöbb üzlet és szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy mely pozíciókból hányan nem léptek át az egészségügyi szolgálati jogviszonyba.","shortLead":"Közzétette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy mely pozíciókból hányan nem léptek át az egészségügyi szolgálati...","id":"20210304_egeszsegyugy_orszagos_korhazi_foigazgatosag_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951cecdd-dabe-4e88-ab0c-69776bab5cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_egeszsegyugy_orszagos_korhazi_foigazgatosag_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 04. 10:50","title":"Több mint 2500 szakdolgozó mondott búcsút az állami egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760456df-b9d9-48a7-b5ac-e2dc01e53701","c_author":"","category":"kultura","description":"Életének 92. évében elhunyt Palcsó Sándor kétszeres Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház Örökös Tagja.\r

\r

","shortLead":"Életének 92. évében elhunyt Palcsó Sándor kétszeres Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház Örökös...","id":"20210304_Meghalt_Palcso_Sandor_operaenekes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760456df-b9d9-48a7-b5ac-e2dc01e53701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6795164-c3f7-4c08-a9a1-23267d77a0ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Meghalt_Palcso_Sandor_operaenekes","timestamp":"2021. március. 04. 13:46","title":"Meghalt Palcsó Sándor operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen elfogyott az eMAG saját maszkkészlete, miután az Index csütörtökön reggel arról írt, hogy a kormány kötelezővé teheti az FFP2-es maszkok használatát. Egyelőre a hivatalos kormányzati tájékoztatásban csak kötelező maszkhordásról volt szó, arról, hogy FFP2-est kellene használni, nem.","shortLead":"Teljesen elfogyott az eMAG saját maszkkészlete, miután az Index csütörtökön reggel arról írt, hogy a kormány kötelezővé...","id":"20210304_FFP2_maszk_eMAG","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b25359-dec7-4af9-9cf7-b8f796e8362d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_FFP2_maszk_eMAG","timestamp":"2021. március. 04. 12:58","title":"Egy óra alatt annyi FFP2-maszkot vásároltak az eMAG-nál, mint előtte egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc02433-42e8-4344-ab33-cd69c745d451","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gin kóstolása meglehetősen eltér más alkoholtartalmú italokétól. Cikkükben - Aaron Knoll Ginn című könyve alapján - a helyes ginkóstolás lépéseit mutatjuk be.","shortLead":"A gin kóstolása meglehetősen eltér más alkoholtartalmú italokétól. Cikkükben - Aaron Knoll Ginn című könyve alapján...","id":"20210304_gin_kostolasa_gyakorlati_utmutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc02433-42e8-4344-ab33-cd69c745d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5506e8a5-a249-4784-a14d-2d08ae210770","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210304_gin_kostolasa_gyakorlati_utmutato","timestamp":"2021. március. 04. 19:15","title":"Hogyan kóstoljunk gint? - elméleti és gyakorlati útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b6240-ff0c-4860-8c4d-236f610ab20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint egy lejárt szavatosságú füstgránát szabadult el az egyik kollégájuk kezében.","shortLead":"A Jobbik szerint egy lejárt szavatosságú füstgránát szabadult el az egyik kollégájuk kezében.","id":"20210304_rongalas_rendorseg_orszaggyules_irodahaz_fustgranat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d89b6240-ff0c-4860-8c4d-236f610ab20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89c3000-3184-43c2-baea-47fe701d81e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_rongalas_rendorseg_orszaggyules_irodahaz_fustgranat","timestamp":"2021. március. 04. 09:49","title":"Rongálás miatt nyomoz a rendőrség az Országgyűlés Irodaházában beindult füstgránát ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyszerű dizájn a digitális térben is jól mutat majd – vélik a franciák.","shortLead":"Az egyszerű dizájn a digitális térben is jól mutat majd – vélik a franciák.","id":"20210303_Vasarely_altal_rajzolt_egykori_Renault_logo_atdolgozasa_lett_megint_a_marka_emblemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f4265-ebcf-4798-b73f-42ab11be5811","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Vasarely_altal_rajzolt_egykori_Renault_logo_atdolgozasa_lett_megint_a_marka_emblemaja","timestamp":"2021. március. 03. 15:40","title":"Vasarely emblémája inspirálta a Renault új logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DJI ezúttal egy hibrid drónt mutatott be, ami a versenyre, valamint a hétköznapokra fejlesztett drónok előnyeit gyúrja egybe. Ez lett a DJI FPV.","shortLead":"A DJI ezúttal egy hibrid drónt mutatott be, ami a versenyre, valamint a hétköznapokra fejlesztett drónok előnyeit...","id":"20210303_dji_fpv_dron_hibrid_dron_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e7c28cb-f320-457b-8863-f844d9bb8ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f57311-9c57-4cdd-81a7-b54025f4746b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_dji_fpv_dron_hibrid_dron_repules","timestamp":"2021. március. 03. 15:03","title":"140 km/h-val repeszt a DJI új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]