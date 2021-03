Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.

74 ezer krónikus beteget oltanak be a hétvégén az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájával – ezt az operatív törzs szerdai tájékoztatóján jelentették be. Ugyanitt az is elhangzott, hogy az érintetteket SMS-ben fogják tájékoztatni arról, pontosan hova és mikor kell menniük. Az ugyanakkor nem volt ismert, hogy a szövegben mi fog állni.

A Portfolio egy olvasója időközben megkapta a hivatalos tájékoztatót, aki egyúttal el is küldte azt a portálnak. A lap szerint ez áll az SMS-ben:

Tisztelt Oltásra Regisztrált! Tájékoztatjuk, hogy a koronavírus elleni védőoltásának beadására /dátum/idő/ a /helyszín/ a(z) /szám/ számú oltóponton kerül sor. Az oltás AstraZeneca-vakcinával történik. Kérjük, hogy az oltóponton pontosan szíveskedjen megjelenni és ha teheti, hozza magával a kinyomtatott és kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet a koronavirus.gov.hu honlapról le tud tölteni. Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud megjelenni, az oltásra csak a későbbiekben lesz lehetősége. Üdvözlettel: Vakcinainfo"

A portál szerint az üzenetben a pontos dátum és a helyszín szerepel, de ezeket adatvédelmi okokból kivették.

