[{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi szakértő szerint az üzletek bezárását úgy lépi meg a kormány, hogy előtte nem próbáltak ki finomabb védekezést.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint az üzletek bezárását úgy lépi meg a kormány, hogy előtte nem próbáltak ki finomabb...","id":"20210304_Kunetz_boltzar_koronavirus_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36835585-f2f2-4fec-af64-08d430a3486d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Kunetz_boltzar_koronavirus_lezaras","timestamp":"2021. március. 04. 14:23","title":"Kunetz: Tömegnyomor lehet a nyitva tartó üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét. Az eredmény hangos és rázós.","shortLead":"Egy videós azzal próbálta valószerűbbé tenni a játékbéli lövéseket, hogy egy indukciós motorra kötötte számítógépét...","id":"20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d20398e0-0161-4381-aa65-df0eb1ccbd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e9df30-198f-46ab-8e3c-a9679f3bf0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_youtuber_rezges_szamitogep_kontroller_motor","timestamp":"2021. március. 03. 11:33","title":"Ez az őrült youtuber igazi motorral ad rezgést a játéknak, majdnem szétesik tőle az asztala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7245ef2b-3036-4370-acef-beee8aa88bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyik legfontosabb embere is megerősítette, hogy készül valami a cég háza táján, aminek az oprendszerekhez van köze.","shortLead":"A Microsoft egyik legfontosabb embere is megerősítette, hogy készül valami a cég háza táján, aminek az oprendszerekhez...","id":"20210303_microsoft_panos_panay_operacios_rendszer_windows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7245ef2b-3036-4370-acef-beee8aa88bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbe0e9c-20d8-48c0-80d8-b2c6fcea2ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_microsoft_panos_panay_operacios_rendszer_windows","timestamp":"2021. március. 03. 10:39","title":"Microsoft-igazgató: Jön a \"következő generációs Windows\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","shortLead":"Péter Ádám szerint \"aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik\".","id":"20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83dc602-f1f9-490b-a3b9-9cbe87f4067f","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_fiatalok_szakorvos_honvedkorhaz_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"A Honvédkórház orvosa szerint egyre fiatalabbak kerülnek súlyos állapotba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb Apple-elemző szerint kevés esély van rá, hogy az amerikai gyártó a telefonjainál is elhagyja a Lightning-csatlakozót.","shortLead":"Az egyik legismertebb Apple-elemző szerint kevés esély van rá, hogy az amerikai gyártó a telefonjainál is elhagyja...","id":"20210303_apple_usb_c_lightning_csatlakozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720bed5e-bf3e-4571-9083-c0a5616a04c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_apple_usb_c_lightning_csatlakozo","timestamp":"2021. március. 03. 11:03","title":"Rossz hír jött azoknak, akik USB-C töltőt szeretnének az iPhone-ra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel hétfőn este készült a Belvárosban. ","shortLead":"A felvétel hétfőn este készült a Belvárosban. ","id":"20210303_Video_A_fovaros_kozepen_a_Rakoczi_uton_csatazott_ket_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60df8674-3e9a-49f9-b35e-54ba9c963b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Video_A_fovaros_kozepen_a_Rakoczi_uton_csatazott_ket_autos","timestamp":"2021. március. 03. 07:47","title":"Videó: A város közepén, a Rákóczi úton csatázott két autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","shortLead":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","id":"20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba87c9e0-6575-438c-920b-dcbb9e10b007","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","timestamp":"2021. március. 04. 10:54","title":"Halálra csípett egy kockamedúza egy fiatalt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b20361-5b8a-4efc-b0ae-646fef75ba86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bunny Wailer 73 éves volt.



","shortLead":"Bunny Wailer 73 éves volt.



","id":"20210303_Elhunyt_Bob_Marley_zenekaranak_utolso_meg_elo_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b20361-5b8a-4efc-b0ae-646fef75ba86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22046183-0a6f-46db-a871-e9e858907be3","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Elhunyt_Bob_Marley_zenekaranak_utolso_meg_elo_tagja","timestamp":"2021. március. 03. 08:46","title":"Meghalt Bob Marley zenekarának utolsó, még élő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]