Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvárják továbbá azt is, hogy valóban rendszeresen szűrjék őket a koronavírusra.","shortLead":"Elvárják továbbá azt is, hogy valóban rendszeresen szűrjék őket a koronavírusra.","id":"20210305_bolcsode_vedooltas_bddsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a208a37-8e52-4518-ad69-bf82aa2041bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_bolcsode_vedooltas_bddsz","timestamp":"2021. március. 05. 12:35","title":"Bölcsődei dolgozók: Ha nyitva maradnak a bölcsődék, járjon soron kívüli oltás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cipészek, órások, fodrászok, de még a videotékák is segítséget kapnak. Az egyéni vállalkozók is mentesülnek a kata, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége alól.\r

","shortLead":"A cipészek, órások, fodrászok, de még a videotékák is segítséget kapnak. Az egyéni vállalkozók is mentesülnek a kata...","id":"20210306_A_kormany_kozzetette_kik_kapnak_bertamogatast_a_lezarasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d6262c-4eb4-4ca4-b050-44e20dd86703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210306_A_kormany_kozzetette_kik_kapnak_bertamogatast_a_lezarasok_miatt","timestamp":"2021. március. 06. 08:23","title":"A kormány közzétette, kik kapnak bértámogatást a lezárások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2020 végére a koronavírus lett a műszaki és tartós cikkek iparának mozgatórugója.","shortLead":"2020 végére a koronavírus lett a műszaki és tartós cikkek iparának mozgatórugója.","id":"20210305_gfk_muszaki_cikkek_globalis_piaca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742dde28-078e-4003-8629-3359c104d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c989f7e-d725-4289-8ff1-19305231492d","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_gfk_muszaki_cikkek_globalis_piaca","timestamp":"2021. március. 05. 13:34","title":"Hullámvasút volt 2020 a műszaki cikkek piacának, de remekül zárult az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","shortLead":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","id":"20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc541291-3ab4-4a4a-91bc-e4f37ee5139a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","timestamp":"2021. március. 04. 17:57","title":"Varga Mihály azt állítja egy levélben, hogy a kormánynak sem eszköze, sem szándéka nincs beavatkozni a médiaviszonyokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5731ed-f0ec-44ed-a4ae-e73d2e039eb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyórás epizódban az összeesküvés-elméletek rajongói is megkapják a magukét.","shortLead":"Az egyórás epizódban az összeesküvés-elméletek rajongói is megkapják a magukét.","id":"20210304_Oltas_koronavirus_South_Park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5731ed-f0ec-44ed-a4ae-e73d2e039eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281edc8-6c33-41d5-a529-310bd160a3f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Oltas_koronavirus_South_Park","timestamp":"2021. március. 04. 16:36","title":"Az oltással foglalkozik a South Park újabb egyórás különkiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán azt mondták, a színházi fesztivál „elfáradt”, ezért megszűnik, csütörtökön kiadtak egy közleményt, amelyben Pécs ellenzéki önkormányzatára tolnák a felelősséget.","shortLead":"Szerdán azt mondták, a színházi fesztivál „elfáradt”, ezért megszűnik, csütörtökön kiadtak egy közleményt, amelyben...","id":"20210304_Vidnyanszkyek_szerint_nem_szep_dolog_oket_felelosse_tenni_a_POSZT_megszuneseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d813e5-dc6b-445a-ae8f-6da75e0ed07f","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Vidnyanszkyek_szerint_nem_szep_dolog_oket_felelosse_tenni_a_POSZT_megszuneseert","timestamp":"2021. március. 04. 17:23","title":"Vidnyánszkyék szerint „nem szép dolog” őket felelőssé tenni a POSZT megszűnéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"Cs.H.","category":"elet","description":"A bringaszerviz legalább olyan fontos szolgáltatás most, mint a tömegközlekedés üzemeltetése.","shortLead":"A bringaszerviz legalább olyan fontos szolgáltatás most, mint a tömegközlekedés üzemeltetése.","id":"20210305_Ha_a_kerekparszervizek_bezarnanak_abbol_botrany_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0335b-0232-48a1-8af9-2494e48fec67","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Ha_a_kerekparszervizek_bezarnanak_abbol_botrany_lenne","timestamp":"2021. március. 05. 12:43","title":"„Ha a kerékpárszervizek bezárnának, abból botrány lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d04ffd-f183-44d4-bc6f-e1f94cfbd718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi hivatásos szolgálati jogviszonyát megszüntette a rendőrség.","shortLead":"A 48 éves férfi hivatásos szolgálati jogviszonyát megszüntette a rendőrség.","id":"20210304_Zaklatas_vademeles_volt_rendor_fotiszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91d04ffd-f183-44d4-bc6f-e1f94cfbd718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b61a6-1e49-4523-ac32-e8e004f6661d","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Zaklatas_vademeles_volt_rendor_fotiszt","timestamp":"2021. március. 04. 15:55","title":"Zaklatás miatt vádat emeltek egy volt rendőr főtiszt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]