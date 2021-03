Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki azt gondolná, hogy a Huawei kedvét szegték az amerikai tiltások, az nagyot téved. A kínai vállalat igazi nagyágyú az 5G terén: egymás után adja be globális technológiai szabadalmait. ","shortLead":"Ha valaki azt gondolná, hogy a Huawei kedvét szegték az amerikai tiltások, az nagyot téved. A kínai vállalat igazi...","id":"20210311_5g_szabadalmak_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b61ac8-8e32-45f2-a91d-d4661249e72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_5g_szabadalmak_huawei","timestamp":"2021. március. 11. 10:03","title":"Ha 5G-ről van szó, akkor nem lehet megállítani a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program telepítésére próbálják rávenni őket.","shortLead":"Az OTP egyik vezetője nevében hívják az embereket a csalók azzal, hogy a számlájukat feltörték és egy program...","id":"20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d00bcf0-5afe-44df-a8ff-8ee681decd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed886d-66f1-4812-83fc-6ec5610d698e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_telefon_adathalaszat_otp_bank","timestamp":"2021. március. 10. 11:13","title":"Telefonon keresztül próbálják lehúzni az OTP-ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen jóval többen vannak, mint a második hullám csúcsán.","shortLead":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen...","id":"20210310_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1382a2b-7002-4ced-bead-030593d3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 10. 08:12","title":"179-cel nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettségének határidejét.","shortLead":"Levélben fordultak a Pénzügyminisztériumhoz, hogy hosszabbítsa meg a gazdálkodó szervezetek beszámolási...","id":"20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a0ca0a-ba2f-4a98-a956-254283c1d6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_A_beszamolok_elhalasztasat_kerik_a_konyvelok","timestamp":"2021. március. 10. 17:07","title":"A beszámolók elhalasztását kérik a könyvelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt döntöttek arról, hogy kilépnek a brit királyi családból. De hoz-e történelmi léptékű változást a botrány?","shortLead":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt...","id":"20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba232a51-1bfb-46b4-b3cb-90067919e312","keywords":null,"link":"/360/20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","timestamp":"2021. március. 10. 17:00","title":"Rossz emlékeket idéz a brit királyi család mostani botránya ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint lehet majd ugyanannál a nőgyógyásznál igénybe venni a terhesgondozást is magánellátásban, akinél később állami kórházban szülni fognak.","shortLead":"A miniszter szerint lehet majd ugyanannál a nőgyógyásznál igénybe venni a terhesgondozást is magánellátásban, akinél...","id":"20210311_Gulyas_szuleszorvos_valasztas_maganellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c076386-7078-4d3a-a606-2ee4ee3dde33","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Gulyas_szuleszorvos_valasztas_maganellatas","timestamp":"2021. március. 11. 15:20","title":"Gulyás: Mindenki ott szülhet, ahol akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cccfb5d-9cd0-44fc-8bfe-0cb7f430f438","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hálózatok elemei nem szűkölködnek állami, illetve uniós támogatásokban.","shortLead":"A hálózatok elemei nem szűkölködnek állami, illetve uniós támogatásokban.","id":"202110_helios_projekt_szalloda_lsimon_nepfoiskolajanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cccfb5d-9cd0-44fc-8bfe-0cb7f430f438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9ea38f-e930-4e4f-9845-6a35574ce131","keywords":null,"link":"/360/202110_helios_projekt_szalloda_lsimon_nepfoiskolajanal","timestamp":"2021. március. 11. 16:00","title":"Velencén új vállalkozás nőtt ki az L. Simon körüli alapítványi és cégerdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kimerültségre hivatkozva nem játssza Fucsovics Márton a dohai verseny negyeddöntőjét, nem kockáztat meg egy sérülést.","shortLead":"Kimerültségre hivatkozva nem játssza Fucsovics Márton a dohai verseny negyeddöntőjét, nem kockáztat meg egy sérülést.","id":"20210311_Visszalepett_Fucsovics_a_dohai_negyeddontotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16303350-dbc2-450d-9959-da2d04c018bf","keywords":null,"link":"/sport/20210311_Visszalepett_Fucsovics_a_dohai_negyeddontotol","timestamp":"2021. március. 11. 13:04","title":"Visszalépett Fucsovics a dohai negyeddöntőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]