[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más üzenetküldőnél már találkozhattunk ezzel a speciális beszédgyorsítási, illetve lassítási funkcióval. ","shortLead":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más...","id":"20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8590191-9e02-4949-b74c-5dd320287df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","timestamp":"2021. március. 16. 10:03","title":"Lassabban vagy gyorsabban: hangos újítás érkezik a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","shortLead":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","id":"20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00a5eb6-d2b2-4d3c-898d-fc9a2a3c0077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","timestamp":"2021. március. 16. 09:10","title":"Magyar kutatók szerint úgy hordtuk szét a vírust március elején, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak eljárást hamis vád miatt, ezért nem tesz feljelentést. A rendőrség szerint azonnal kivizsgálták az ügyet, a politikus állítását nem támasztja alá semmi.","shortLead":"A Mi Hazánk egyik politikusa szerint rendőrök bántalmazták, de ha nem tudja bizonyítani, akkor ellene indítanak...","id":"20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b108b2af-3879-488d-85b5-fb50a2f82d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Egy_politikus_azt_allitja_rendorok_gumibotoztak_Budapesten_de_nem_tesz_feljelentest","timestamp":"2021. március. 15. 17:42","title":"Egy politikus azt állítja, rendőrök gumibotozták Budapesten, de nem tesz feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, mégis hiányzik az egészségügyből távozott több mint 4 ezer dolgozó.\r

","id":"20210314_koronavirus_jarvany_orvostanhallgatok_onallo_munkavegzes_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5efe28-fac7-4dd8-9073-4b5ef5d8d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_orvostanhallgatok_onallo_munkavegzes_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 14. 12:25","title":"Mostantól akár önállóan is dolgozhatnak azok, akik egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben vesznek részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6fece9-1126-4b61-b7d9-a1686f610ef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több jel utal arra, hogy nem igazán kedvelik a vásárlók a csökkentett méretű iPhone 12-t, az iPhone 12 minit. Az Apple ezért vissza is fogja vele kapcsolatos megrendeléseit.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy nem igazán kedvelik a vásárlók a csökkentett méretű iPhone 12-t, az iPhone 12 minit...","id":"20210315_apple_iphone_12_mini_megrendelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6fece9-1126-4b61-b7d9-a1686f610ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412ca26-ee2c-4cff-abcf-2be9f4b26489","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_apple_iphone_12_mini_megrendelesek","timestamp":"2021. március. 15. 18:03","title":"Egyre biztosabb: nagyon nem jött be az iPhone 12 mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87428b7-7544-4c92-90bb-db2bba301c89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdekli, merre vezet a kijárat az elmegyógyintézet zárt osztályáról? Forduljon bizalommal e formabontó brit művészcsoporthoz!","shortLead":"Érdekli, merre vezet a kijárat az elmegyógyintézet zárt osztályáról? Forduljon bizalommal e formabontó brit...","id":"202110_lemez__udv_a_klubban_the_tiger_lillies_litany_of_satan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c87428b7-7544-4c92-90bb-db2bba301c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc7a1f-36b2-444c-9ee0-a1f20c171362","keywords":null,"link":"/360/202110_lemez__udv_a_klubban_the_tiger_lillies_litany_of_satan","timestamp":"2021. március. 14. 16:10","title":"Ördögien szórakoztató, pokolian megrázó az új Tiger Lillies-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2addef57-4df2-4a3a-93bc-9676feb07380","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó ötvenöt éves volt.","shortLead":"Az újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó ötvenöt éves volt.","id":"20210314_elhunyt_Muranyi_Marcell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2addef57-4df2-4a3a-93bc-9676feb07380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae110e2-7e17-4906-b48e-6f0bf4327ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_elhunyt_Muranyi_Marcell","timestamp":"2021. március. 14. 17:57","title":"Elhunyt Murányi Marcell újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte? Spanyolországban egyre inkább nemmel válaszolnak erre a kérdésre, és igyekeznek visszaszerezni a vagyontárgyakat Franco tábornok famíliájától.","shortLead":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte...","id":"202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89472a25-bf01-47a6-94c9-75b2b8a3de94","keywords":null,"link":"/360/202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","timestamp":"2021. március. 15. 16:00","title":"Mesés vagyont hagyott hátra Franco tábornok, a spanyol állam visszaszerezné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]