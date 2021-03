Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jean Castex szerint "a járvány hosszabbításokra játszik".
Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez
2021. március. 16. 22:00

Háromszor egymás után szerezte meg az első helyet az indiai főváros a legszennyezettebb területek listáján.
Továbbra is Újdelhi a világ legszennyezettebb városa
2021. március. 16. 20:21

Buster Hernandez, aki éveken át zaklatott tizenéves lányokat, hosszú időn át sikerrel bujkált a hatóságok elől, de egy sebezhetőség és egy csalivideó lebuktatta. Az elkapásában a Facebook is a nyomozók segítségére volt.
75 évre ítélték a Facebook rémét
2021. március. 18. 08:03

Megérkezett az első hivatalos fotó az új Continental GT Speedről.
A Bentley megmutatta szupergyors új sportkupéját
2021. március. 18. 06:41

2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint 2000 fiatal vesztette életét rákbetegségben. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor 2035-re a rákos megbetegedések várhatóan 24 százalékkal fognak nőni, így az EU-ban a rák válik a halálozások fő okává.
Négymilliárd eurót költ az EU a rák elleni küzdelemre
2021. március. 17. 09:54

A lassú gyaloglás egyébként sem túl egészséges, de a koronavírus miatt amúgy is érdemes tempósabban járni – vélik brit szakemberek egy több százezer fő bevonásával végzett kutatás alapján.
Brit tudósok szerint közel négyszer nagyobb valószínűséggel hal bele a Covidba az, aki lassan jár
2021. március. 18. 08:44

Önkormányzatok saját hatáskörben már döntöttek az elismerés mellett, de most először hozott olyan döntést japán bíróság, amely szerint az alkotmányba ütközik, hogy az állam nem ismeri el az azonos neműek házasságát. Alkotmányellenesnek minősítette egy japán bíróság a melegházasság tilalmát
2021. március. 17. 07:28

Tuningolni kell, hogy igazán menő legyen. Akinek pedig a Rolls-Royce még valami mást jelent, az jobb, ha nem nézi meg ezt az autót.
Egy NBA kosarasnak a Rolls-Royce SUV is túl hétköznapi
2021. március. 18. 05:42