[{"available":true,"c_guid":"e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és Törökország viszonyának jövőjéről tárgyalnak, de nagy kérdés, mi valósul meg azokból az ígéretekből, amit 2016 óta sem teljesített az EU.","shortLead":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és...","id":"20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07deb38a-a969-45d2-b2a5-ba6f0c57d999","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Az uniós vezetők megint mindent megígérnek majd a törököknek, kérdés, Erdogannak ez elég-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3061ba8-746f-47e1-b74d-3d73be6b96ec","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet költötte a járvány előtt. A sokéves alulfinanszírozás eredménye többek közt a krónikus munkaerőhiány. A járvány miatt 2020-ban negyedével-harmadával több pénz ment el egészségügyre, a legtöbb ugyanakkor a részben fölösleges eszközbeszerzésre.","shortLead":"A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet...","id":"20210324_egeszsegugy_kiadas_allamhaztartas_koltsegvetes_orban_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3061ba8-746f-47e1-b74d-3d73be6b96ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80daa2a0-ec91-40d2-b1fa-bdbe2b513770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_egeszsegugy_kiadas_allamhaztartas_koltsegvetes_orban_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 14:00","title":"25 éves mélyponton volt az egészségügyi büdzsé, mielőtt jött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss fotók érkeztek a wolfsburgi gyártó egyik legizgalmasabb idei újdonságáról.","shortLead":"Friss fotók érkeztek a wolfsburgi gyártó egyik legizgalmasabb idei újdonságáról.","id":"20210325_320_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_vw_golf_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e82a86-5aa7-47ed-9e99-c5d18e3e2617","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_320_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. március. 25. 11:43","title":"320 lóerős sportkombiként támad az új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ca9a7b-16fc-4683-ab52-fdc0bbd29062","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most, hogy hamarosan újra dönt a kormány a korlátozásokról, a Duma Aktuál összegyűjtötte, már eddig is milyen bonyolult szabályok voltak érvényben. Mi a helyzet a faiskolákkal és a piacos virágosokkal? Ebben is rendet tesznek, közben megemlékeznek a postai anomáliákról is. ","shortLead":"Most, hogy hamarosan újra dönt a kormány a korlátozásokról, a Duma Aktuál összegyűjtötte, már eddig is milyen bonyolult...","id":"20210324_Duma_Aktual_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94ca9a7b-16fc-4683-ab52-fdc0bbd29062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f310df6-5638-40cc-865c-e9e7646637a8","keywords":null,"link":"/360/20210324_Duma_Aktual_korlatozasok","timestamp":"2021. március. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál a korlátozásokról: mi lehet nyitva és más miért nem? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4b2e83-2533-400d-b7c7-989935dee2d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó első SUV modellje a befagyott tavon sem volt sokkal lassabb, mint aszfalton.","shortLead":"Az olasz gyártó első SUV modellje a befagyott tavon sem volt sokkal lassabb, mint aszfalton.","id":"20210324_300zal_a_jegen_uj_rekordot_ert_el_a_lamborghini_urus_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4b2e83-2533-400d-b7c7-989935dee2d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da45191-3584-4667-8334-297010e26c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_300zal_a_jegen_uj_rekordot_ert_el_a_lamborghini_urus_divatterepjaro","timestamp":"2021. március. 24. 09:21","title":"300-zal a jégen: új rekordot ért el a Lamborghini Urus divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","shortLead":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","id":"20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98e8d9f-2b4b-4723-a386-c15a82fb8de7","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","timestamp":"2021. március. 24. 05:43","title":"Észak-Korea kilőtt két rakétát, miután Szöulba látogatott két amerikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól hívták fel őket.","shortLead":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól...","id":"20210324_Adatbazis_telefon_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323d404-a8e5-419e-8bfd-5bde108232db","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Adatbazis_telefon_oltas","timestamp":"2021. március. 24. 18:23","title":"Fideszes szervezetek telefonon hívogatnak embereket, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit – állapította meg az Európai Bíróság.","shortLead":"A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az uniós...","id":"20210325_Europai_Birosag_jogellenesen_olcso_volt_Magyarorszagon_a_cigaretta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90302423-81b6-4501-b308-86c1c7ab5d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210325_Europai_Birosag_jogellenesen_olcso_volt_Magyarorszagon_a_cigaretta","timestamp":"2021. március. 25. 10:28","title":"Európai Bíróság: Jogellenesen olcsó volt Magyarországon a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]