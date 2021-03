Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet nem jön jól neki, mivel a már lezárult mellett egy újabb perben is szeretné bizonyítani, hogy nem volt erőszakos Amber Heard színésznővel.","shortLead":"Az ítélet nem jön jól neki, mivel a már lezárult mellett egy újabb perben is szeretné bizonyítani, hogy nem volt...","id":"20210325_Johnny_Depp_ujabb_fontos_csatat_vesztett_a_felesegveresi_ugyeben_amber_heard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba34bba-1c3b-48f2-92cb-aec1d4193fa1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Johnny_Depp_ujabb_fontos_csatat_vesztett_a_felesegveresi_ugyeben_amber_heard","timestamp":"2021. március. 25. 17:11","title":"Johnny Depp újabb fontos csatát vesztett a feleségverési ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8d32f9-4b2b-4591-a7c2-2b52b381f64f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint azt hitte a férfi, hogy a volt élettársa anyja miatt került börtönbe, Molotov-koktéllal akarta ezt megbosszulni.","shortLead":"A gyanú szerint azt hitte a férfi, hogy a volt élettársa anyja miatt került börtönbe, Molotov-koktéllal akarta ezt...","id":"20210325_Letartoztattak_a_ferfit_aki_Molotovkoktelt_dobott_a_volt_elettarsa_hazaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8d32f9-4b2b-4591-a7c2-2b52b381f64f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c67952-a0fb-4461-9abc-ce4a487aff13","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Letartoztattak_a_ferfit_aki_Molotovkoktelt_dobott_a_volt_elettarsa_hazaba","timestamp":"2021. március. 25. 19:14","title":"Molotov-koktélt dobott a gyerekszobába egy férfi, aki anyósával akart leszámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság elutasította a Momentum feljelentését, mivel a szabálysértést még a védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet életbe lépése előtt követték el a kaszinóban.","shortLead":"A hatóság elutasította a Momentum feljelentését, mivel a szabálysértést még a védelmi intézkedések második üteméről...","id":"20210324_Eljaras_rendorseg_kaszinok_jarvanyugyi_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735db403-a36f-4810-aeeb-acd2d4a97589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Eljaras_rendorseg_kaszinok_jarvanyugyi_szabalyok","timestamp":"2021. március. 24. 16:38","title":"Nem indít eljárást a rendőrség a Las Vegas Casino ellen a járványügyi szabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dbe0fc-63ce-42c5-b14b-36028bc92571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli ügyészség kérhette a videó eltávolítását a flamand VTM televíziótól, mivel abban elhangzott Szájer József neve.","shortLead":"A brüsszeli ügyészség kérhette a videó eltávolítását a flamand VTM televíziótól, mivel abban elhangzott Szájer József...","id":"20210325_szajer_video_elerhetetlen_vtm_brusszeli_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dbe0fc-63ce-42c5-b14b-36028bc92571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd8628-7c21-4965-aecc-dab453ddcc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_szajer_video_elerhetetlen_vtm_brusszeli_ugyeszseg","timestamp":"2021. március. 25. 09:09","title":"Szájer lebukása: az ügyészség törölhette a belga tévé videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d186b7-105d-4240-ae05-6e94f348f637","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina érkezése után kirobbant ellentétek a kormány szétesését vetítik előre. A magyar pártok viszont a jelek szerint összefogtak.","shortLead":"A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina...","id":"20210325_Valsag_szovetseg_es_bizonytalansag__szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d186b7-105d-4240-ae05-6e94f348f637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e4c1fe-ab2f-425a-bd8f-4681cc2afcf3","keywords":null,"link":"/360/20210325_Valsag_szovetseg_es_bizonytalansag__szlovakia","timestamp":"2021. március. 25. 16:30","title":"Már nemzetbiztonsági kockázatot jelent a kormányzati káosz Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Purple Fox nevű vírus létezéséről már 2020 májusa óta tudnak a szakemberek, de az elmúlt két hónapban nyugtalanítóan sok gépet kezdett el támadni.","shortLead":"A Purple Fox nevű vírus létezéséről már 2020 májusa óta tudnak a szakemberek, de az elmúlt két hónapban nyugtalanítóan...","id":"20210325_purple_fox_virus_malware_kiberbunozes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ca52a9-9ce8-4960-bc4f-0c45508e5fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_purple_fox_virus_malware_kiberbunozes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. március. 25. 13:19","title":"Nagyon meglódult a terjedése az egyik számítógépes vírusnak, windowsos gépeket támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig nem közlekedhetnek autók a Margit híd és a Közraktár utca között.","shortLead":"Szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig nem közlekedhetnek autók a Margit híd és a Közraktár utca között.","id":"20210326_A_hetvegeken_a_gyalogosoke_lehet_a_pesti_rakpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4863205e-164c-4b63-9a1c-cdf60ef38b80","keywords":null,"link":"/elet/20210326_A_hetvegeken_a_gyalogosoke_lehet_a_pesti_rakpart","timestamp":"2021. március. 26. 12:25","title":"A hétvégéken a gyalogosoké lesz a pesti rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0aa0a9-28ff-4299-9010-1e88e66deafd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: alakul a nyitási terv, de alapvető változtatásra mostanában ne számítson senki.","shortLead":"A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: alakul...","id":"20210325_Kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd0aa0a9-28ff-4299-9010-1e88e66deafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e87877-ad31-4b49-b5dd-5ddc0f7b7db2","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Kormanyinfo","timestamp":"2021. március. 25. 11:01","title":"Kormányinfó: 2,5 millió oltás után nyitnak az iskolák, beoltják a pedagógusokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]