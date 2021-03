Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sorban adják át az új szénerőműveket, és még újabbakat is építenek: amíg 2015-ben a világ szénenergiájának 44 százaléka származott Kínából, 2020-ra 53 százalékra emelkedett ez az arány. ","shortLead":"Sorban adják át az új szénerőműveket, és még újabbakat is építenek: amíg 2015-ben a világ szénenergiájának 44 százaléka...","id":"20210329_kina_szenenergia_szeneromu_legtobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c013ae75-e0d7-4eee-a969-0dd58ff2e08d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210329_kina_szenenergia_szeneromu_legtobb","timestamp":"2021. március. 29. 10:54","title":"Kína egyedül több szenet égetett tavaly, mint a többi ország együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dc4edf-0fc2-4469-adaf-89f8ea024ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","shortLead":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","id":"20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dc4edf-0fc2-4469-adaf-89f8ea024ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b444fda9-1032-4c9c-9930-41bb1180dd73","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","timestamp":"2021. március. 29. 09:41","title":"Meghalt Barack Obama mostoha nagymamája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18047b-90e9-483f-8765-9144a99d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szegény Jose María Mulé Elobéval pontosan az történt, ami a címben szerepel.","shortLead":"Szegény Jose María Mulé Elobéval pontosan az történt, ami a címben szerepel.","id":"20210328_Ilyen_az_amikor_egy_gyozelem_utan_egy_sportolo_egybol_eltunik_a_sullyesztoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d18047b-90e9-483f-8765-9144a99d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749c055-b70e-4aba-bac2-fce80f9631f6","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Ilyen_az_amikor_egy_gyozelem_utan_egy_sportolo_egybol_eltunik_a_sullyesztoben","timestamp":"2021. március. 28. 09:16","title":"Ilyen az, amikor egy győzelem után egy sportoló egyből eltűnik a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7394c87-549a-4269-b5ed-f5af222bdde9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siddak Singh Jhamat még karácsonyra kapott ajándékba egy kövületkereső szettet, az első felfedezéséért pedig csak a családi házuk kertjéig kellett elmennie.","shortLead":"Siddak Singh Jhamat még karácsonyra kapott ajándékba egy kövületkereső szettet, az első felfedezéséért pedig csak...","id":"20210329_asatas_kovulet_paleontologia_lelet_rugosa_korall","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7394c87-549a-4269-b5ed-f5af222bdde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063e3a04-ee6a-41f4-9fef-8faf7cd40e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_asatas_kovulet_paleontologia_lelet_rugosa_korall","timestamp":"2021. március. 29. 09:33","title":"Giliszták után kutatott a 6 éves fiú, több százmillió éves kövületre bukkant a kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordmértékben nőtt tavaly az éves átlaghőmérséklet Oroszországban: 3,22 Celsius-fokkal volt magasabb, mint az 1961–1990 közötti időszak átlaghőmérséklete és 1 Celsius-fokkal magasabb, mint a korábbi, 2007-ben mért rekord – közölte az orosz hidrometeorológiai és környezetfigyelő szolgálat, a Roszgidromet.","shortLead":"Rekordmértékben nőtt tavaly az éves átlaghőmérséklet Oroszországban: 3,22 Celsius-fokkal volt magasabb, mint...","id":"20210327_eves_atlaghomerseklet_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9803cba5-f636-4d24-9dca-fc502afd1270","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_eves_atlaghomerseklet_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 27. 14:03","title":"Rekordmértékben megugrott az átlaghőmérséklet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan megsérültek, de az eddigi információk szerint csak a terroristák haltak meg. ","shortLead":"Az országban rendszeresen követnek el öngyilkos merényleteket keresztény templomok ellen. A mostani akcióban sokan...","id":"20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674f1f25-b516-4e82-83d5-ddb3323faea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077de60e-44ca-404a-96f0-eb19c2e9f2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Megint_templomot_robbantottak_Indoneziaban__14_sebesult","timestamp":"2021. március. 28. 10:43","title":"Ismét egy keresztény templom ellen követtek el merényletet Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","shortLead":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","id":"20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4af4-5850-4134-9c1c-86ad80a63a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","timestamp":"2021. március. 27. 12:38","title":"Fehéroroszországot diszkvalifikálták az Eurovízióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdi jobban érezni magát, ha minden jól megy, lassan elhagyhatja a covid-osztályt. ","shortLead":"Kezdi jobban érezni magát, ha minden jól megy, lassan elhagyhatja a covid-osztályt. ","id":"20210328_Korhaz_Suli_Janos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212cc0f-3d92-488e-ba99-fbd125b63ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Korhaz_Suli_Janos_koronavirus","timestamp":"2021. március. 28. 19:06","title":"Kórházban ápolják a koronavírusos Süli János minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]