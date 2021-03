Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben is hozzányúl a Spotify a szolgáltatás kezdőképernyőjéhez, így hamarosan könnyebben rátalálhatunk majd a korábban hallgatott tartalmakra.","shortLead":"Az idei évben is hozzányúl a Spotify a szolgáltatás kezdőképernyőjéhez, így hamarosan könnyebben rátalálhatunk majd...","id":"20210322_spotify_kezdokepernyo_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f783bbe-9c66-498f-9851-4ee6f55c605a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_spotify_kezdokepernyo_frissites","timestamp":"2021. március. 22. 17:05","title":"Megváltozik a Spotify kezdőképernyője, jönnek az előzmények is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségvetési átcsoportosítások során irtózatos összeget csorgatott az Orbán-kormány a legkedveltebb ágazatba.","shortLead":"A költségvetési átcsoportosítások során irtózatos összeget csorgatott az Orbán-kormány a legkedveltebb ágazatba.","id":"20210322_magyar_kormany_egeszsegugy_sport_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7872f939-fce8-4464-a50f-ccb8f12d75a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_magyar_kormany_egeszsegugy_sport_tamogatas","timestamp":"2021. március. 22. 08:19","title":"Egy év alatt 289 milliárd forintot költött sportra a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben szinte nem ültek iskolapadban. A karanténoktatás korántsem olyan hatékony, mint a jelenléti, ráadásul a maturálókat a felnőtté válás szertartásaitól is megfosztotta a járvány.","shortLead":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben...","id":"202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9170fc4-59f7-48ec-b1ca-b3be1a803ad3","keywords":null,"link":"/360/202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","timestamp":"2021. március. 22. 07:00","title":"Zoombi generációt csinálhat a tizenévesekből a járványidőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24e5a42-06c8-4747-94ec-9f191c3ecfc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lap ötéves fennállását ünnepli. Az elmúlt fél évtized nem volt döccenők nélküli, de a Siópart túlélt és virul.","shortLead":"A lap ötéves fennállását ünnepli. Az elmúlt fél évtized nem volt döccenők nélküli, de a Siópart túlélt és virul.","id":"202111_folyoirat__balaton_siofok_elso_kulturalis_folyoirata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24e5a42-06c8-4747-94ec-9f191c3ecfc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a80aed-c1b6-4620-9bd0-c7410009c75b","keywords":null,"link":"/360/202111_folyoirat__balaton_siofok_elso_kulturalis_folyoirata","timestamp":"2021. március. 22. 16:30","title":"Nem veszett el a kultúratámogatás labirintusában Siófok első kulturális folyóirata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekinti.","shortLead":"Az elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekinti.","id":"20210322_szecseny_koronavirus_covid19_bolcsodei_dolgozo_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c52471e-6bb4-4b58-a17c-053a20f1fed6","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_szecseny_koronavirus_covid19_bolcsodei_dolgozo_gyasz","timestamp":"2021. március. 22. 20:04","title":"Belehalt a Covid-19 szövődményeibe egy 37 éves, egészséges bölcsődei dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12efca20-12bb-4b0b-8c40-eea8d48c32ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bús Balázs korábban is jótékonykodott.","shortLead":"Bús Balázs korábban is jótékonykodott.","id":"20210321_A_Margit_Korhaznak_adja_tiszteletdijat_Obuda_volt_fideszes_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12efca20-12bb-4b0b-8c40-eea8d48c32ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739a5759-9f8a-4e78-9f04-717c065ecb5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_A_Margit_Korhaznak_adja_tiszteletdijat_Obuda_volt_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2021. március. 21. 13:48","title":"A Margit Kórháznak adja tiszteletdíját Óbuda volt fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c1f9c-876f-4cee-9265-c3637d75c1e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem, az mRNA-vakcina nem változtatja meg a DNS-t – az ilyen és hasonló alaptalan hiedelmek ügyében igyekszik megmagyarázni a szakmai hátteret az amerikai lap.","shortLead":"Nem, az mRNA-vakcina nem változtatja meg a DNS-t – az ilyen és hasonló alaptalan hiedelmek ügyében igyekszik...","id":"20210321_Mitoszokat_oszlat_a_vakcinak_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c1f9c-876f-4cee-9265-c3637d75c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2392375f-9994-4830-a11b-c5db46bc3351","keywords":null,"link":"/360/20210321_Mitoszokat_oszlat_a_vakcinak_ugyeben","timestamp":"2021. március. 21. 11:45","title":"Mítoszokat oszlat a vakcinák ügyében a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava kikérte és megkapta a majdnem kétoldalas pályázatot.","shortLead":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava...","id":"20210323_ethnofitness_edzes_kasler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443273e7-1a22-4426-bc2d-e81a6421201b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_ethnofitness_edzes_kasler","timestamp":"2021. március. 23. 07:27","title":"12 millió forintot adott Kásler az ethnofitness edzés kidolgozására, most kiderült, mi áll a pályázatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]