Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovič helyet cserél az egészségügyi miniszterével, úgyhogy egyelőre marad a négypárti koalíció.","shortLead":"Igor Matovič helyet cserél az egészségügyi miniszterével, úgyhogy egyelőre marad a négypárti koalíció.","id":"20210329_Belebukott_az_orosz_vakcina_koruli_botranyba_Szlovakia_miniszterelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cb215d-3c85-4ca8-bebc-2183d5494f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_Belebukott_az_orosz_vakcina_koruli_botranyba_Szlovakia_miniszterelnoke","timestamp":"2021. március. 29. 07:54","title":"Belebukott az orosz vakcina körüli botrányba Szlovákia miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80f0876-cb82-410a-9991-eed57f9d16f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de majdnem 20 ezer munkahelyet is teremtettek a zöldenergia hasznosításával.","shortLead":"A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de...","id":"20210329_skocia_megujulo_energia_zoldenergia_szelenergia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a80f0876-cb82-410a-9991-eed57f9d16f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb6d31-8069-42ba-b086-6190210d2dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_skocia_megujulo_energia_zoldenergia_szelenergia","timestamp":"2021. március. 29. 11:03","title":"Húszezer munkahelyet teremtett Skócia a zöldenergia felhasználásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Le is kordonozzák a járművek első részét.

","shortLead":"Le is kordonozzák a járművek első részét.

","id":"20210329_busz_troli_sofor_elso_ajto_lezaras_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22287bfb-32af-47ed-9b0d-544d103161da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_busz_troli_sofor_elso_ajto_lezaras_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 29. 05:41","title":"Lezárják az első ajtókat a budapesti buszokon és trolikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94d6ad-5510-4c35-bbbe-f959a2f317a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamisítatlan 80-as évek életérzéssel támad ez a sportos kivitelű, hatalmas hátsó szárnyas Sierra. ","shortLead":"Hamisítatlan 80-as évek életérzéssel támad ez a sportos kivitelű, hatalmas hátsó szárnyas Sierra. ","id":"20210328_33_eves_nagyon_megkimelt_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a94d6ad-5510-4c35-bbbe-f959a2f317a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda3f73a-15b5-4b2c-b53c-1fb0150135fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_33_eves_nagyon_megkimelt_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. március. 28. 06:41","title":"33 éves nagyon megkímélt Ford Sierra RS Cosworth várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210329_Radar360_Jon_a_vakcinautlevel_kiszabadult_az_Ever_Given","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6b635-9048-46d0-ada5-27567d4bebeb","keywords":null,"link":"/360/20210329_Radar360_Jon_a_vakcinautlevel_kiszabadult_az_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 29. 08:00","title":"Radar360: Nyár elejétől lehet EU-s vakcinaútlevél, kiszabadult az Ever Given","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a8de02-904c-47a8-80cb-847fd3d2cf80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","timestamp":"2021. március. 28. 12:00","title":"Ez történt: Európa után Amerikában is megszólalt valami furcsa morajlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","id":"20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb09a1-569d-4556-bf13-fc587da2e9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","timestamp":"2021. március. 29. 16:21","title":"Balesetből kevesebb, csalásból sokkal több lett a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f03119-e1d6-4b31-b471-7c192ab4f590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vujity Tvrtko elárulta, mivel tölti mostanában az idejét Hawaiin. ","shortLead":"Vujity Tvrtko elárulta, mivel tölti mostanában az idejét Hawaiin. ","id":"20210329_Film_keszul_Vujity_Tvrtkorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f03119-e1d6-4b31-b471-7c192ab4f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983dff1c-4d6a-4db4-bcd0-73f7364bb3c2","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Film_keszul_Vujity_Tvrtkorol","timestamp":"2021. március. 29. 12:35","title":"Film készül Vujity Tvrtkóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]