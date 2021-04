Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852, a gyógyultaké pedig 73 380 066 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852...","id":"20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b19a857-9eca-455b-93e1-845d847e7ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","timestamp":"2021. április. 02. 09:13","title":"Közelít a hárommillióhoz a COVID áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz Állambiztonsági Szolgálat azzal állt elő, hogy merényletet készítettek elő ellenzékiek.","shortLead":"A fehérorosz Állambiztonsági Szolgálat azzal állt elő, hogy merényletet készítettek elő ellenzékiek.","id":"20210402_Terroristanak_nyilvanitotta_a_feherorosz_KGB_az_ellenzek_ket_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4fa468-7216-4c78-b14e-10df0fa7bff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Terroristanak_nyilvanitotta_a_feherorosz_KGB_az_ellenzek_ket_vezetojet","timestamp":"2021. április. 02. 18:08","title":"Terroristának nyilvánította a fehérorosz KGB az ellenzék két vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a11ffd-a3f3-445a-bb28-025d2bea8b61","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Folyton azt sulykolják belénk, hogy spóroljunk a nyugdíjaséveinkre. Bár egyesek valóban nem tesznek félre elég pénzt öregkorukra, bizonyos közgazdászok arra figyelmeztetnek: a pénzügyi szektor nyomásának hatására túlzásba visszük a spórolást.","shortLead":"Folyton azt sulykolják belénk, hogy spóroljunk a nyugdíjaséveinkre. Bár egyesek valóban nem tesznek félre elég pénzt...","id":"20210402_Mekkora_osszeget_szanjunk_nyugdijbiztositasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a11ffd-a3f3-445a-bb28-025d2bea8b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877d952b-a4b2-4f3c-831f-b03e9997e0cf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210402_Mekkora_osszeget_szanjunk_nyugdijbiztositasra","timestamp":"2021. április. 02. 19:15","title":"Mekkora összeget szánjunk nyugdíjbiztosításra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0a2109-c372-4e7c-85c6-24dbb6c08d9f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A képzelet terraformálása – az xtro realm és a művészet ökológiai fordulatan / Trianonról Szlovákiában – kiállítás a Szlovák Nemzeti Múzeumban / A digitális és materiális világ metszéspontjában – a MOME Digital Craft Lab / Nincs egy hely – kultpol helyzetkép a harmadik hullámban / A test, ha fekete – David Hammons, a tartózkodó és csalfa géniusz / Vakfolt az artworld látómezőjén – az anyaság reprezentációja a kortárs magyar fotóművészetben / Rodin és Arp – járvány sújtotta tárlat Bázelban / Hogyan lehet kijátszani az arcfelismerő rendszereket? – portré Biró Dávid képzőművészről","shortLead":"A képzelet terraformálása – az xtro realm és a művészet ökológiai fordulatan / Trianonról Szlovákiában – kiállítás...","id":"20210402_Megjelent_a_Muerto_2021_aprilismajusi_lapszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b0a2109-c372-4e7c-85c6-24dbb6c08d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe3c724-280e-4637-b3a9-69bfc6615986","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210402_Megjelent_a_Muerto_2021_aprilismajusi_lapszama","timestamp":"2021. április. 02. 19:40","title":"Megjelent a Műértő 2021. április-májusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e03da38-c276-4853-8650-b0adaf6f92f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább egy beteg szerb kisgyerek jól járt Cristiano Ronaldo dühöngésével.","shortLead":"Legalább egy beteg szerb kisgyerek jól járt Cristiano Ronaldo dühöngésével.","id":"20210402_75_ezer_dollarert_arvereztek_el_Cristiano_Ronaldo_foldhoz_vagott_karszalagjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e03da38-c276-4853-8650-b0adaf6f92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f5da8-c35c-4711-a9cb-d13aff266f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210402_75_ezer_dollarert_arvereztek_el_Cristiano_Ronaldo_foldhoz_vagott_karszalagjat","timestamp":"2021. április. 02. 15:01","title":"75 ezer dollárért árverezték el Cristiano Ronaldo földhöz vágott karszalagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. A regisztráltak közül csak az maradt ki, aki visszautasította a neki felajánlott vakcinát.","shortLead":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. A regisztráltak közül csak az maradt ki, aki visszautasította...","id":"20210402_rendorseg_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df569e6f-7808-4f73-a1b8-be7ff91bf009","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_rendorseg_koronavirus","timestamp":"2021. április. 02. 13:59","title":"Hétezer rendőr volt már koronavírusos márciusig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d3613-8e55-40b3-b9ae-8d32668cd485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványt kísérő lezárások a háztartások vízfogyasztására is hatással vannak, és ezt érdemes megfontolniuk a közműveknek is – derül ki egy kelet-angliai kutatásból.","shortLead":"A koronavírus-járványt kísérő lezárások a háztartások vízfogyasztására is hatással vannak, és ezt érdemes megfontolniuk...","id":"20210403_kelet_angliai_felmeres_koronavirus_jarvany_lezarasok_vizfogyasztas_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434d3613-8e55-40b3-b9ae-8d32668cd485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073dce-efec-4943-8528-3aad77483591","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_kelet_angliai_felmeres_koronavirus_jarvany_lezarasok_vizfogyasztas_kutatas","timestamp":"2021. április. 03. 08:03","title":"Többet, másképp: változik a vízfogyasztás a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc888a7-9f89-4a28-8fed-c9b4e12f6cff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A virágos növények mindössze 7 százalékát érzékeli kéknek az emberi szem – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely szerint a kék festékanyag előállításának nehézsége, valamint a beporzók színérzékelése is szerepet játszik a kék virágú növényfajok ritkaságában.","shortLead":"A virágos növények mindössze 7 százalékát érzékeli kéknek az emberi szem – állapította meg egy nemzetközi...","id":"20210402_viragos_novenyek_kek_szin_emberi_szem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dc888a7-9f89-4a28-8fed-c9b4e12f6cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0555ee04-243f-49b8-8407-30aa704e7a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_viragos_novenyek_kek_szin_emberi_szem","timestamp":"2021. április. 02. 10:03","title":"Miért olyan ritka a kék virág?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]