Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.

A férfiak 18, a nők 17 százaléka válaszolta a Superjob.ru felmérése során, hogy Vlagyimir Putyin elnök a legjóvágásúbb férfi az országban. Ezzel ő volt az egyetlen, akire 10 százaléknál többen voksoltak.

A kutatás komolyságát árnyalja, hogy a férfiak 19 százaléka szerint ők maguk a „legjobb pasik”, míg

a hölgyek 18 százaléka szerint egyáltalán nincsenek szép urak Oroszországban.

Putyin mutatója egyébként 1 százalékpontot csökkent egy év alatt, de még így sem tudta senki megszorongatni, pedig híres színészekre, sportolókra is lehetett szavazni. Az elnök még az őt leginkább megközelítőkre is köröket vert: Dmitrij Nagijev, Danila Kozlovszkij vagy Konsztantyin Kabenszkij színművészek csak 2-3 százalékokat értek el – írja a The Moscow Times.

A Superjob.ru ezer férfit és ezer nőt kérdezett meg több mint háromszáz orosz városban március 22. és április 1. között.