Az együttes már több mint egy hónapja keres új próbahelyet magának. Kásler 30 millió forintos rendkívüli támogatást adott a 100 Tagú Cigányzenekarnak 2021. április. 04. 14:36 Viszonylag elérhető áron felsőkategóriás felhasználói élményt kínál a Samsung Galaxy S20 rajongói változata (Galaxy S20 FE), érthető, ha imádják a felhasználók. A Samsung egy újabb változatát is kiadja, azonban ennél be kell érni a 4G-s kapcsolattal. 2021. április. 03. 10:03 Hiába írunk 2021-et, újabb Galaxy S20 FE érkezik a Samsungtól Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy alternatívát keresne. Most válhatott túl drágává a cigaretta a magyaroknak 2021. április. 03. 19:20 Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt fognia. 2021. április. 04. 10:40 Szédítő mélység, bódító magasság: lepottyant a Marsra a Perseverance helikoptere Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé jóízűvé, ha vörösbor mellé fogyasztják ezeket. Francia kutatók: ezért olyan jó a bor-sajt párosítás 2021. április. 03. 12:03 A brit kormány vörös, sárga és zöld kategóriákat készül megállapítani, annak megfelelően, hogy az egyes országokban milyenek a koronavírus-fertőzöttségi és az oltási mutatók. 2021. április. 04. 08:20 Jönnek a színkódok: új utazási szabályokat vezetnek be Angliában a járványhelyzet miatt Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó. A 18 millió beoltott közül 7 halt meg vérrögképződés miatt az AstraZeneca-oltás után az Egyesült Királyságban 2021. április. 03. 13:22 Kevesebb ember halt meg, de a kórházban lévők száma ismét emelkedett szombathoz képest. 211 koronavírusos beteg hunyt el, 6566 új fertőzöttet találtak 2021. április. 04. 09:20