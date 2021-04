Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","shortLead":"Az amerikai filmproducert 23 év börtönre ítélték. Ügyvédjei szerint a bíró hibázott.","id":"20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655678df-5059-4cec-bc32-fe3818e0f63b","keywords":null,"link":"/elet/20210405_Tobb_mint_egy_evvel_az_itelethirdetes_utan_fellebbeznek_Harvey_Weinstein_ugyvedjei","timestamp":"2021. április. 05. 21:38","title":"Több mint egy évvel az ítélethirdetés után fellebbeznek Harvey Weinstein ügyvédjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca24798-b9a0-4496-8556-9256e7f4c49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy látványos „Végső biztonsági teszttel”.","shortLead":"Egy látványos „Végső biztonsági teszttel”.","id":"20210407_Megmutatta_Volvo_miert_allnak_at_elektromos_autokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca24798-b9a0-4496-8556-9256e7f4c49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a4b884-9658-4620-86ed-05b38538e524","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megmutatta_Volvo_miert_allnak_at_elektromos_autokra","timestamp":"2021. április. 07. 08:05","title":"Megmutatta a Volvo, miért állnak át elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai pénzintézetek közül elsőként a K&H Bank ügyfelei használhatják a Google mobilfizetési megoldását, a Google Payt.","shortLead":"A hazai pénzintézetek közül elsőként a K&H Bank ügyfelei használhatják a Google mobilfizetési megoldását, a Google Payt.","id":"20210407_kh_bank_google_pay_mastercard_fizetes_android_gpay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329080cb-be37-4752-a93b-6fb66e8cbf93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_kh_bank_google_pay_mastercard_fizetes_android_gpay","timestamp":"2021. április. 07. 12:21","title":"Magyarországon elsőként: elindult a Google Pay a K&H Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma...","id":"20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857edf64-83cf-4948-8979-0136367eadd8","keywords":null,"link":"/360/20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","timestamp":"2021. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Indul a nyitás, de még nem minden bolt él vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban közelít a 340 ezerhez a járvány áldozatainak száma.","shortLead":"Az országban közelít a 340 ezerhez a járvány áldozatainak száma.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570f911f-b1a8-49c6-8891-d648dfa5f13d","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_brazilia","timestamp":"2021. április. 07. 05:58","title":"Egyetlen nap alatt több mint 4 ezer koronavírusos beteg halt meg Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.","shortLead":"A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.","id":"20210405_Egeszsegugyi_ellenorzes_miatt_kell_ket_orat_varniuk_az_autosoknak_Hegyeshalomnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e35d1d1-5028-498c-9485-f8b4f6f72ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Egeszsegugyi_ellenorzes_miatt_kell_ket_orat_varniuk_az_autosoknak_Hegyeshalomnal","timestamp":"2021. április. 05. 19:40","title":"Egészségügyi ellenőrzés miatt kell két órát várniuk az autósoknak Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fdef34-efdd-46e4-9e48-1a2ac7b61b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmincnál is több új játékkal bővítette kínálatát az Apple Arcade, az Apple már több mint 180 játékot kínál a felhasználóknak.","shortLead":"Harmincnál is több új játékkal bővítette kínálatát az Apple Arcade, az Apple már több mint 180 játékot kínál...","id":"20210406_apple_arcade_uj_jatekok_nba_2k_star_trek_legends_monument_valley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28fdef34-efdd-46e4-9e48-1a2ac7b61b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c34a7b0-0e08-43b1-bb85-235306a0f0c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_apple_arcade_uj_jatekok_nba_2k_star_trek_legends_monument_valley","timestamp":"2021. április. 06. 09:33","title":"Felpörgeti filléres játékszolgáltatását az Apple, rengeteg új játék jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Comirnatyból áprilisban összesen körülbelül egymillió adagot szállítanak le.","shortLead":"A Comirnatyból áprilisban összesen körülbelül egymillió adagot szállítanak le.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_covid19_pfizer_biontech_vakcina_gyorgy_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c86977-8d78-46d1-bf7d-085a661ad227","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_koronavirus_jarvany_covid19_pfizer_biontech_vakcina_gyorgy_istvan","timestamp":"2021. április. 07. 12:33","title":"Újabb 250 ezer Pfizer-vakcina érkezett, már megvan, kinek adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]