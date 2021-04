Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi pályaudvaron várakozó tehervagonokat.","shortLead":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi...","id":"20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4413-236e-4993-a5ab-5f3f5ea1adec","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","timestamp":"2021. április. 08. 08:07","title":"Újabb két embert gyűjtöttek be a tehervonatokat dézsmáló banda tagjai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4360be64-5421-497f-bc6c-80286fbc9c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset egy autós üldözést követően történt Új-Zélandon.\r

","shortLead":"Az eset egy autós üldözést követően történt Új-Zélandon.\r

","id":"20210408_Kilenc_meter_magasan_zoldseges_ladak_kozt_landolt_egy_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4360be64-5421-497f-bc6c-80286fbc9c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c35ea4-3bc0-480f-8566-e1fb346ce0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Kilenc_meter_magasan_zoldseges_ladak_kozt_landolt_egy_auto","timestamp":"2021. április. 08. 08:05","title":"Kilenc méter magasan, zöldségesládák közt landolt egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d451f471-3297-4aab-aedf-4827b73e852e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt nemrég osztotta meg a NASA.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt...","id":"20210406_nasa_hubble_urteleszkop_fatyol_kod_szupernova_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d451f471-3297-4aab-aedf-4827b73e852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f3c99-bbb2-4032-a7d6-663cb149e4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_nasa_hubble_urteleszkop_fatyol_kod_szupernova_robbanas","timestamp":"2021. április. 06. 11:33","title":"2100 fényévre nézett el a Hubble űrteleszkóp, gyönyörű fotót készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","shortLead":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","id":"20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ae743-07b0-4734-b1c6-ba4c3a3ceb3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 18:42","title":"Felszállt a világ első teljesen átoltott légijárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","shortLead":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5320ee4-0479-4f81-858a-de43ea111d52","keywords":null,"link":"/sport/20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","timestamp":"2021. április. 07. 12:15","title":"Súlyos a helyzet Oszakában, nem megy arra az olimpiai láng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános iskolákban pedig dönthessenek a szülők – kéri az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom. Azt ígérik, hogy ha a döntéshozók nem fogadják el a kéréseiket, nem mennek be az iskolába április 19-én.","shortLead":"Amíg nem alakul ki a tanárok teljes immunitása, addig a középiskolákban maradjon online oktatás, az általános...","id":"20210407_diakok_iskola_ujranyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d4e299-6fb2-44ce-9f42-79b9db2a6e54","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_diakok_iskola_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 07. 17:03","title":"Diákok tiltakoznak az iskolák április 19-i újranyitása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f818d43b-3c83-4886-854a-8b6382d5a1c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rakétaindításokhoz használt modulok legtöbbje a légkörbe érve elég, a SpaceX műszerével azonban nem ez történt: a bokszzsák méretű darabka irányt tévesztett.","shortLead":"A rakétaindításokhoz használt modulok legtöbbje a légkörbe érve elég, a SpaceX műszerével azonban nem ez történt...","id":"20210407_spacex_falcon_9_raketa_raketadarab_urszemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f818d43b-3c83-4886-854a-8b6382d5a1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0450f87b-6689-4b79-b54e-8f9c90f30999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_spacex_falcon_9_raketa_raketadarab_urszemet","timestamp":"2021. április. 07. 11:03","title":"Kiment a farmjára, a SpaceX visszahullott rakétadarabja fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4034040e-03db-44b1-b1a4-7cfeed207412","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A USS Johnston 1944-ben süllyedt el a Samar-szigetnél, miután a japán flotta elsöprő győzelmet aratott az amerikai egységek ellen.","shortLead":"A USS Johnston 1944-ben süllyedt el a Samar-szigetnél, miután a japán flotta elsöprő győzelmet aratott az amerikai...","id":"20210406_hadihajo_victor_vescovo_uss_johnston","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4034040e-03db-44b1-b1a4-7cfeed207412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577ddb-5e09-468d-9d72-abf19cc34665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_hadihajo_victor_vescovo_uss_johnston","timestamp":"2021. április. 06. 15:03","title":"Felvételek készültek a világ legmélyebben fekvő hajóroncsáról – ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]