[{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Így a magyar cégek is részt vehetnek Kirgizisztán modernizálásában.","shortLead":"Így a magyar cégek is részt vehetnek Kirgizisztán modernizálásában.","id":"20210408_magyar_kirgiz_fejlesztesi_alap_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cd3dfa-15ec-47bc-a4b2-1afee9407a2e","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_magyar_kirgiz_fejlesztesi_alap_szijjarto_peter","timestamp":"2021. április. 08. 11:40","title":"Ötmilliárd forintos indulótőkével jön létre a magyar–kirgiz fejlesztési alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","shortLead":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","id":"20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86429148-1a4d-4f28-833a-4e0173b68139","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","timestamp":"2021. április. 08. 19:03","title":"Az Apple-t is elérte a globális hiány, visszafogják egyes MacBook- és iPad-modellek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e294beb-292b-45e2-88e1-efaea1065814","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Rengeteg pénz érkezik majd az EU-tól, hogy segítse a koronavírus utáni kilábalást. A kormány persze úgy keveri a kártyákat, hogy a számára kedves vállalkozók kerüljenek helyzetbe. ","shortLead":"Rengeteg pénz érkezik majd az EU-tól, hogy segítse a koronavírus utáni kilábalást. A kormány persze úgy keveri...","id":"202114_ajandek_brusszelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e294beb-292b-45e2-88e1-efaea1065814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8667356-30b8-4f08-8393-3a6203c6b3cc","keywords":null,"link":"/360/202114_ajandek_brusszelbol","timestamp":"2021. április. 09. 13:00","title":"Orbán előadta, hogy nem kell Brüsszel pénze, de fejben már el is költötte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ezen a héten szakértők segítségével értékeltük a kormány elmúlt 11 éves tevékenységét, most önökön a sor, hogy levizsgáztassák a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. ","shortLead":"Ezen a héten szakértők segítségével értékeltük a kormány elmúlt 11 éves tevékenységét, most önökön a sor...","id":"20210409_kormany_11_ev_ner_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74855b24-52a0-420e-845d-5054a7303baa","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kormany_11_ev_ner_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 09. 06:30","title":"Jövőre ballag a kormány, idén kisérettségi – adjon most ön osztályzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem teljesen egyértelmű, miért kaptak sokan kevesebb pénzt a megszokottnál.","shortLead":"Egyelőre nem teljesen egyértelmű, miért kaptak sokan kevesebb pénzt a megszokottnál.","id":"20210408_apolok_szolgalati_jogviszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cb857a-3c79-437c-8d4b-37cb2e1c5fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_apolok_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. április. 08. 17:32","title":"Több tízezer forintos fizetéscsökkenésre panaszkodnak ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét még inkább meghozta a kedvet a kertészkedéshez. De hogyan lássunk neki a balkonkert kialakításának?","shortLead":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű...","id":"20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e96f26-5de1-4798-a76e-4bd078fd9dde","keywords":null,"link":"/zhvg/20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","timestamp":"2021. április. 07. 20:00","title":"Muskátli helyett paradicsom: a koronavírus-járvány a kertészkedést is átalakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A facebookos adatszivárgás után egy másik közösségi oldalnál is komoly probléma ütötte fel a fejét.","shortLead":"A facebookos adatszivárgás után egy másik közösségi oldalnál is komoly probléma ütötte fel a fejét.","id":"20210409_linkedin_adatszivargas_felhasznaloi_adatok_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b8bf28-f548-497f-add8-03c70281c533","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_linkedin_adatszivargas_felhasznaloi_adatok_kozossegi_media","timestamp":"2021. április. 09. 11:33","title":"500 millió LinkedIn-felhasználó adatát árulják a weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45f902c-3be2-4755-ade3-ca14da124d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. Kiderült, hogyan és mikor kerül sor az idei Build rendezvényre.","shortLead":"Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. Kiderült, hogyan és...","id":"20210408_microsoft_build_2021_konferencia_majusban_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45f902c-3be2-4755-ade3-ca14da124d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08256038-7286-400d-88a1-78a1cbcc19e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_microsoft_build_2021_konferencia_majusban_online","timestamp":"2021. április. 08. 10:03","title":"Megvan, mikor lesz a Microsoft nagy bejelentéssorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]