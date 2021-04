Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat busz, két villamos és három troli vonalán már most sűrítik a járatokat 20 és 22 óra között, a jövő héttől még több járatsűrítés következik.","shortLead":"Hat busz, két villamos és három troli vonalán már most sűrítik a járatokat 20 és 22 óra között, a jövő héttől még több...","id":"20210407_bkk_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7882ae-9383-4fdb-9dfa-1a47b843c11d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_bkk_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. április. 07. 19:08","title":"A későbbi kijárási tilalomhoz igazítja a menetrendjét a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szén-dioxid a hőmérséklet emelkedését és a klímaválságot leginkább előmozdító üvegházhatású gáz.","shortLead":"A szén-dioxid a hőmérséklet emelkedését és a klímaválságot leginkább előmozdító üvegházhatású gáz.","id":"20210408_jarvany_szen_dioxid_koncentracio_legkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd74e55-6d65-4953-bdb8-5d29b9eaa983","keywords":null,"link":"/zhvg/20210408_jarvany_szen_dioxid_koncentracio_legkor","timestamp":"2021. április. 08. 15:39","title":"A járvány ellenére is rekordmagas a szén-dioxid légköri koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67c11bb-7c87-46e2-af3d-1dd083897edf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A saját egyesülete környékén sok a teendője - válaszolta Király Gábor, amikor felkérték a Hertha Berlin kapusedzőjének.","shortLead":"A saját egyesülete környékén sok a teendője - válaszolta Király Gábor, amikor felkérték a Hertha Berlin kapusedzőjének.","id":"20210407_Kiraly_Gabort_megkerestek_hogy_legyen_a_Hertha_kapusedzoje_de_nem_vallalta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67c11bb-7c87-46e2-af3d-1dd083897edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fe4e47-e2b0-4049-a936-c3630c35235c","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kiraly_Gabort_megkerestek_hogy_legyen_a_Hertha_kapusedzoje_de_nem_vallalta","timestamp":"2021. április. 07. 20:10","title":"Király Gábort megkeresték, hogy legyen a Hertha kapusedzője, de nem vállalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Ingenuity névre keresztelt marsi helikoptere nem sokkal azután készített fényképet a vörös bolygóról, hogy a Perseverance marsjáró letette őt a bolygó felszínére.","shortLead":"A NASA Ingenuity névre keresztelt marsi helikoptere nem sokkal azután készített fényképet a vörös bolygóról...","id":"20210407_nasa_urkutatas_ingenuity_marsi_helikopter_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e2da2-2100-4b1e-bf41-237b9228ac27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_nasa_urkutatas_ingenuity_marsi_helikopter_foto","timestamp":"2021. április. 07. 20:03","title":"Itt az első fotó a Marsról, amit a NASA helikoptere készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55350715-f51d-48cd-abbd-de1ca6abf176","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210409_Marabu_Feknyuz_Ezek_nem_a_jarvanyadatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55350715-f51d-48cd-abbd-de1ca6abf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a709954e-49bf-4883-8019-cd8ba44ff828","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_Marabu_Feknyuz_Ezek_nem_a_jarvanyadatok","timestamp":"2021. április. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ezek nem a járványadatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók termékei milyen mellékhatást váltanak ki az emberből.","shortLead":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók...","id":"20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2408f33-4bcf-4f73-a65a-c0ccb29fc73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","timestamp":"2021. április. 08. 11:33","title":"Több mellékhatást tapasztalnak azok, akiket Modernával oltottak, mint akik a Pfizer vakcináját kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef14ab2-5362-43f3-a47c-4f76f033266b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik hajlandóság – tapasztalja Benda József demográfus, a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Alkotó Műhely vezetője.","shortLead":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik...","id":"20210408_Benda_Jozsef_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bef14ab2-5362-43f3-a47c-4f76f033266b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a69fb2d-3ffb-421c-a83e-e925fd2d9fd2","keywords":null,"link":"/360/20210408_Benda_Jozsef_interju","timestamp":"2021. április. 08. 17:00","title":"Benda József: \"Hivatásos\" szülőkkel megállítható lenne a népességfogyás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen belüli utazgatás bizonyos feltételek mellett, de újraindulhasson.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen...","id":"20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4d3948-5747-49d2-8e36-29742a727244","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Már majdnem a régi normális világ tér vissza az oltásukat felvett amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]