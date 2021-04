Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Biontech-Pfizer vakcináira a jövőben is szükség lesz, ezért ha árat akarnak emelni, akkor az EU nem tehet mást, mint alkalmazkodik hozzá.","shortLead":"A Biontech-Pfizer vakcináira a jövőben is szükség lesz, ezért ha árat akarnak emelni, akkor az EU nem tehet mást, mint...","id":"20210412_A_dragabb_vakcina_is_kell_az_EUnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05ecf68-805a-4356-a5cc-8db443c6b087","keywords":null,"link":"/eurologus/20210412_A_dragabb_vakcina_is_kell_az_EUnak","timestamp":"2021. április. 12. 15:54","title":"Hiába drágul a Pfizer-vakcina, így is kell az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25649fe9-d82c-40fa-a6e7-74a385af6126","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csalók bútorokat árultak az interneten, de amint megkapták a vételárat, a cégükkel együtt felszívódtak.","shortLead":"A csalók bútorokat árultak az interneten, de amint megkapták a vételárat, a cégükkel együtt felszívódtak.","id":"20210413_butor_webshop_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25649fe9-d82c-40fa-a6e7-74a385af6126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4044103-3c6b-4173-bb0d-28790669d693","keywords":null,"link":"/kkv/20210413_butor_webshop_csalas","timestamp":"2021. április. 13. 11:37","title":"Webshopos csalók után nyomoznak a rendőrök, a lakosság segítségét is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","shortLead":"Az egyik legrégebbi brit magániskola csapatát is legyőzték.","id":"20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1832f05-2087-45f3-b4a5-f703462c493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aaac04-46e1-4958-9882-74d708bf76e5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_nemzetkozi_vitaverseny_donto_magyar_gyozelem","timestamp":"2021. április. 14. 07:47","title":"Két magyar gimnazista nyerte a legnevesebb nemzetközi vitaverseny döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy hamarosan a 40 évnél fiatalabbak is regisztrálhatnak a koronavírus elleni vakcina beadására az országban.

